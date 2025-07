Saiba que é a Lua do Veado Nesta quinta-feira, 10 de julho, a tradicional “Lua do Veado” marcará presença no céu e poderá... Portal Pop Mais|Do R7 09/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 10h58 ) twitter

Lua do Veado ilumina o céu em julho: saiba o que é e como observar Portal Pop Mais

Nesta quinta-feira, 10 de julho, a tradicional “Lua do Veado” marcará presença no céu e poderá ser vista de forma clara em todo o Brasil. O fenômeno acontece quando a lua atinge sua fase cheia no mês de julho. Neste ano, o ápice será às 20h37 (horário de Brasília), com brilho intenso visível por cerca de 24 horas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra tudo sobre esse fenômeno incrível!

