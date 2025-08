‘Se Não Fosse Você’ ganha primeiro trailer; assista A divulgação do primeiro trailer e do cartaz oficial do filme “Se Não Fosse Você”, adaptação... Portal Pop Mais|Do R7 05/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h18 ) twitter

A divulgação do primeiro trailer e do cartaz oficial do filme “Se Não Fosse Você”, adaptação do livro de Colleen Hoover, agitou os fãs da autora e do drama romântico. O longa, dirigido por Josh Boone, famoso por “A Culpa é das Estrelas”, traz no elenco nomes como Mckenna Grace, Mason Thames e Allison Williams.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre essa emocionante adaptação!

