Sean Kingston, do hit “Beutiful gils”, é condenado a prisão nos EUA após fraude milionária

O rapper Sean Kingston, de 35 anos, famoso pelo hit Beautiful Girls, acaba de ser condenado...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

O rapper Sean Kingston, de 35 anos, famoso pelo hit Beautiful Girls, acaba de ser condenado a três anos e meio de prisão nos. A sentença veio após ele ser considerado culpado de arquitetar um esquema de fraude eletrônica que movimentou cerca de US$ 1 milhão (mais de R$ 5,4 milhões).

