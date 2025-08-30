Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Tatá Werneck chora ao relembrar relacionamento tóxico

A apresentadora Tatá Werneck se emocionou durante a edição da última quarta-feira, 27, do Lady Night....

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Tatá Werneck

A apresentadora Tatá Werneck se emocionou durante a edição da última quarta-feira, 27, do Lady Night. Durante um quadro de perguntas e respostas em que entrevistava MC Daniel, a humorista contou que viveu um relacionamento abusivo, e disse que só conseguiu sair da relação graças à intervenção de seu pai.

Para saber mais sobre essa emocionante revelação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.