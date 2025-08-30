Tatá Werneck chora ao relembrar relacionamento tóxico A apresentadora Tatá Werneck se emocionou durante a edição da última quarta-feira, 27, do Lady Night.... Portal Pop Mais|Do R7 30/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 06h57 ) twitter

Tatá Werneck

A apresentadora Tatá Werneck se emocionou durante a edição da última quarta-feira, 27, do Lady Night. Durante um quadro de perguntas e respostas em que entrevistava MC Daniel, a humorista contou que viveu um relacionamento abusivo, e disse que só conseguiu sair da relação graças à intervenção de seu pai.

Para saber mais sobre essa emocionante revelação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

