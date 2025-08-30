Tatá Werneck chora ao relembrar relacionamento tóxico
A apresentadora Tatá Werneck se emocionou durante a edição da última quarta-feira, 27, do Lady Night....
A apresentadora Tatá Werneck se emocionou durante a edição da última quarta-feira, 27, do Lady Night. Durante um quadro de perguntas e respostas em que entrevistava MC Daniel, a humorista contou que viveu um relacionamento abusivo, e disse que só conseguiu sair da relação graças à intervenção de seu pai.
A apresentadora Tatá Werneck se emocionou durante a edição da última quarta-feira, 27, do Lady Night. Durante um quadro de perguntas e respostas em que entrevistava MC Daniel, a humorista contou que viveu um relacionamento abusivo, e disse que só conseguiu sair da relação graças à intervenção de seu pai.
Para saber mais sobre essa emocionante revelação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa emocionante revelação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: