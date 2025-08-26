Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce

Taylor Swift surpreendeu os fãs nesta terça-feira (26) ao anunciar seu noivado com o jogador de...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce Portal Pop Mais

Taylor Swift surpreendeu os fãs nesta terça-feira (26) ao anunciar seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce. A cantora usou o Instagram para compartilhar a novidade, publicando uma foto ao lado do atleta com a legenda: “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”.

Para mais detalhes sobre essa emocionante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.