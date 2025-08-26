Logo R7.com
Tulla Luana Passa Mal no “Rancho do Maia” e é socorrida às pressas

A influenciadora digital Tulla Luana, que está participando do reality show Rancho do Maia, passou por...

Portal Pop Mais|Do R7

A influenciadora digital Tulla Luana, que está participando do reality show Rancho do Maia, passou por um momento delicado de saúde, precisando ser socorrida às pressas e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após uma crise. Segundo relatos de outros participantes do programa criado por Carlinhos Maia, Tulla vomitou muito e apresentava sinais de pressão arterial elevada, chegando a atingir 16, um valor acima do normal.

Para mais detalhes sobre o ocorrido e a recuperação de Tulla, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

