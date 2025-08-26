Tulla Luana Passa Mal no “Rancho do Maia” e é socorrida às pressas
A influenciadora digital Tulla Luana, que está participando do reality show Rancho do Maia, passou por um momento delicado de saúde, precisando ser socorrida às pressas e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após uma crise. Segundo relatos de outros participantes do programa criado por Carlinhos Maia, Tulla vomitou muito e apresentava sinais de pressão arterial elevada, chegando a atingir 16, um valor acima do normal.
