Vida conturbada e investigada pela polícia: quem é Bia Miranda? A influenciadora Bia Miranda, de 21 anos, voltou a ser destaque na mídia por estar entre... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 08h58 )

A influenciadora Bia Miranda, de 21 anos, voltou a ser destaque na mídia por estar entre os alvos da Operação Desfortuna, conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ela é investigada por possível participação em um esquema de divulgação de jogos de azar online, incluindo o conhecido “Jogo do Tigrinho”.

Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos da investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

