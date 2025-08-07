Logo R7.com
Vida conturbada e investigada pela polícia: quem é Bia Miranda?

A influenciadora Bia Miranda, de 21 anos, voltou a ser destaque na mídia por estar entre...

A influenciadora Bia Miranda, de 21 anos, voltou a ser destaque na mídia por estar entre os alvos da Operação Desfortuna, conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ela é investigada por possível participação em um esquema de divulgação de jogos de azar online, incluindo o conhecido “Jogo do Tigrinho”.

Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos da investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

