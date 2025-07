VÍDEO: Homem hostiliza Virginia Fonseca durante romaria, a chama de “corna” e leva garrafada de assessora Virginia Fonseca foi alvo de hostilidade durante a Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO),... Portal Pop Mais|Do R7 08/07/2025 - 16h39 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

VÍDEO: Homem hostiliza Virginia Fonseca durante romaria, a chama de “corna” e leva garrafada de assessora Portal Pop Mais

Virginia Fonseca foi alvo de hostilidade durante a Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), na última segunda-feira (7). Enquanto caminhava em direção à Basílica ao lado da equipe e de familiares, a influenciadora digital foi surpreendida por um homem que gritou uma provocação ligada ao fim de seu casamento com Zé Felipe: “Ô, Virginia, você levou foi chifre!”

Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Após repudiar ataques à filha, internet resgata fala polêmica de Roberto Justus sobre a pandemia: “Gripezinha, não é grave”

Emissora nega piora de Edu Guedes: “Se recuperando”

Brad Pitt revela quais foram as duas atrizes que o deixaram sem “fôlego”