Viviane Batidão lança clipe de “Covarde”; veja letra A cantora Viviane Batidão lança nesta sexta-feira (11) o videoclipe de “Covarde”, terceiro lançamento da era... Portal Pop Mais|Do R7 11/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Viviane Batidão lança clipe de Portal Pop Mais

A cantora Viviane Batidão lança nesta sexta-feira (11) o videoclipe de “Covarde”, terceiro lançamento da era “É Sal”. A faixa é uma parceria inédita com a também paraense Suanny Batidão. A produção traz uma atmosfera sensual e intensa, onde as personagens – interpretadas pelas artistas – estão envolvidas com o mesmo homem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse lançamento!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Homem mata filha de 16 anos que se recusou a excluir conta no TikTok

Qual o significado de “DAISIES”, música do novo álbum de Justin Bieber?

Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram 10 meses do filho caçula com festa temática intimista