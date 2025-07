Zé Felipe manda possível indireta para Vini Jr, após suposto affair do jogador com Virginia Romance teria acontecido na festa de aniversário do atleta no Rio de Janeiro Portal Pop Mais|Do R7 22/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h51 ) twitter

Zé Felipe teria mandando uma indireta para Vini Jr Reprodução/Instagram

A tarde desta terça-feira (22) foi bastante agitada no mundo das celebridades. Veio à tona que Vini Jr e Virginia Fonseca estariam vivendo um affair, após os dois serem flagrados “coladinhos” na festa de aniversário do jogador, que rolou no último final de semana. Parece que o ex da empresária, o cantor Zé Felipe, não ficou muito contente com a história e teria soltado uma indireta para o atleta.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do suposto romance, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

