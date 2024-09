‘Entre Cobras e Lagartos’, livro inédito de Ziraldo, será lançado na Bienal do Livro Obra contém artes resgatadas por instituto que cuida do acervo do artista Apuração HQ|Do R7 05/09/2024 - 11h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h01 ) ‌



'Entre Cobras e Lagartos', livro com ilustrações de Ziraldo Divulgação

Entre Cobras e Lagartos, livro inédito com ilustrações de Ziraldo, será lançado no dia 13 de setembro durante a Bienal do Livro, em São Paulo. O livro conta a história de uma cobra em crise existencial que se depara com um animal mais assustador do que ela.

A publicação tem ilustrações de Ziraldo e textos de Guto Lins. O livro foi editado pela Reco-Reco, selo da Record voltado para literatura infantojuvenil.

As imagens que ilustram a publicação foram garimpadas no acervo do Instituto Ziraldo, que desde 2019 trabalha na preservação, organização e divulgação da obra produzida pelo artista.

As imagens usadas agora são ilustrações feitas em diferentes épocas para a imprensa, literatura ou campanhas institucionais. Juntas oferecem a oportunidade de uma viagem no tempo, tendo como guia o bom humor, uma das grandes características de Ziraldo.

“Era uma vez uma cobra que tinha ‘s’ de sobra. Não era uma cobra só. Sabida, sabichona, sensata, sincera, sofisticada, sonhadora, sociável, se achava simplesmente sensacional. Mas era solitária”, revela um trecho da publicação.

“No livro, vemos essa personagem sob nova perspectiva. Aqui, ela está sempre à procura de alguém que possa compreendê-la e aceitá-la como é”, explica o autor e ilustrador Roger Mello, que assina o texto de apresentação do livro.

Ziraldo morreu em abril, aos 91 anos. O artista é um dos mais aclamados no Brasil e criou personagens famosos como o Menino Maluquinho e a Turma do Pererê. Além de chargista, caricaturista e jornalista, ele foi um dos fundadores nos anos 1960 do jornal O Pasquim, um dos principais veículos a combater a ditadura militar no Brasil.

Sobre a Bienal

O evento traz uma programação especial em homenagem a Ziraldo. O público poderá participar de oficinas, sessões de leitura e encontros com autores que discutirão o legado de Ziraldo e sua influência na nova geração de leitores.

Ao todo, serão cinco espaços oficiais dedicados à obra do multiartista: Espaço Infâncias, Salão de Ideias, Papo de Mercado, Educação e Cordel e Repente. O maior evento literário da América Latina, realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), acontece entre 6 e 15 de setembro no Distrito Anhembi, em São Paulo, onde são esperadas mais de 600 mil pessoas.

Sobre o livro

FICHA TÉCNICA

Entre Cobras e Lagartos

Editora Reco-Reco (2024)

Ilustrações: Ziraldo

Textos: Guto Lins

Páginas: 47

ISBN 978-65-85954-20-4

Projeto gráfico e Coordenação de conteúdo: Guto Lins e Adriana Lins

Tratamento de imagem: Instituto Ziraldo / Roberta Rosman

Coordenação de acervo: Instituto Ziraldo / Cristiana Siqueira