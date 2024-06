Após participação em A Grande Conquista, Poliana Roberta faz ensaio fotográfico em Paris Vileira não conseguiu acesso à mansão, mas está colhendo excelentes frutos fora do reality. Além de estrelar como capa da revista Mensh do mês de junho, a boiadeira, natural de São João Del Rei (MG), viajou a Paris e aproveitou para fazer um belas fotos na cidade das luzes.

Após deixar A Grande Conquista, Poliana Roberta chamou a atenção da diretoria da revista Mensh, especializada em cobrir o mundo das celebridades. A modelo prontamente aceitou o convite para ser a capa do mês de junho da publicação. Natural de São João Del Rei, Minas Gerais, a boiadeira fotografou em um haras no Rio de Janeiro. Esbanjando boa forma e sensualidade, a ex-vileira fez questão que o tema do ensaio fosse o universo country.

Curtindo férias após sua passagem pelo reality da Record, Poliana tem recorrido diversos países europeus. Os cliques podem ser visto em suas redes sociais. Mas, sem dúvidas, foi em Paris que os registros fotográficos mais deram o que falar. Trajando em elegante vestido vermelho, a morena fez cliques em frente a torre Eiffel.

“Estou curtindo muito esse momento. É o melhor da minha vida”, garante a modelo. “Participar de um reality dessa importância - como a Grande Conquista -, ser capa de revista e ainda realizar esse lindo ensaio em Paris foi um sonho”, afirma.

Poliana Roberta passou a infância no interior e sabe realizar todas as tarefas do campo. Ela é assessorada por ninguém menos que Solange Gomes, musa da banheira do Gugu e ícone dos realities da Record.

