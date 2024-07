Descubra os motivos que fizeram de Kaio Perroni o grande campeão de A Grande Conquista 2 Ofcial do Exército seguiu à risca cartilha dos grandes vencedores de reality. A coluna vai desvendar a “receita” de sucesso seguida pelo amigo de Lucas Souza, que embolsou 1 milhão de reais. Blog do Bruno Tálamo|Bruno TálamoOpens in new window 19/07/2024 - 01h23 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Grande Conquista 2 chegou ao fim. E como as enquetes apontavam, Kaio Perroni se consagrou como o grande campeão da temporada, embolsando generosos 1 milhão de reais. O militar teve uma trajetória interessante dentro do programa. Se posicionou firme quando necessário, ainda assim não caiu em baixarias. Teve embate com vários participantes, sem dúvidas o conquisteiro foi em vários momentos o alvo em comum de quase toda casa. Apesar de provocações - algumas delas absurdas - teve uma incrível inteligência emocional para contornar todas as adversidades com um show de educação. A coluna lista os principais motivos que fizeram de Kaio Perroni o mais novo milionário do pedaço.

Extremamente educado

Kaio foi provocado por seus adversários. Chamado, pejorativamente, de “menino de vó” por Brenno, de princesa por Fernando, que aliás disse, também, que o militar merecia tomar 3 tapas na cara. Tomou cremada na cara de Guipa, uma cena humilhante para quem é vítima dessa situação. Em todas as ocasiões citadas, o conquisteiro reagiu, se posicionou veementemente contra seus desafetos, mas sempre em tom respeitoso, sem palavrões, sem ofensas pessoais, sem baixo nível. Com toda certeza, essa maneira cordial e educada de reagir cativa o público do sofá, as pessoas com mais idade passaram a enxergar o amigo de Lucas Souza como um filho.

Humilhado

Publicidade

É cultural do brasileiro premiar a vítima do programa. O senso de justiça aflorado do telespectador costuma aparecer quando ocorre alguma perseguição explícita a determinado participante. Kaio foi atacado diversas vezes com falas e atitudes que ultrapassam os limites do jogo. Quando teve seu rosto lambuzado de creme por Guipa, ao receber dedo na cara e ameaças de agressão de Fernando, além de uma obsessão fora do comum de Brenno e Lizi, que não tiravam o nome do militar da boca. Após todos esses fatos citados por este colunista, certamente Kaio se transformou na vítima que o Brasil tanto ama.

Inteligência emocional

Publicidade

Vários participantes perdem a razão quando são confrontados em uma situação escancarada de injustiça. Kaio não. O conquisteiro manteve durante todo o programa a coerência em seu jogo e uma calma impressionante para não surtar. Seria normal gritar e revidar com violência às ameaças de Fernando, por exemplo, que disse que ele merecia 3 tapas na cara. Mas ele não reagia a altura. Não dava munições para seus adversários. Não cometia erros. Sua inteligência emocional foi determinante para não deslizar em sua trajetória.

Kaio Perroni não foi o melhor jogador. Hadad se destacou nesse quesito. Tampouco foi o mais carismático. Bruno Cardoso era o mais querido do público nesse outro mérito. O militar também não montou as melhores estratégias para se livrar das zonas de risco. Guipa e Liziane realizaram com maestria essa outra questão. Porém o campeão da Grande Conquista 2 reuniu várias características importantíssimas em um único só personagem. Parabéns, Capitão. A coluna deseja todo sucesso ao mais novo milionário.

Kaio Perroni Edu Moraes/RECORD