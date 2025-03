Devemos ter mais boa vontade com o menino Ney ou o sonho do hexa já era Jogador tem demonstrado comportamento mais responsável após sua volta ao Brasil Blog do Bruno Tálamo|Bruno TálamoOpens in new window 01/03/2025 - 10h35 (Atualizado em 01/03/2025 - 10h35 ) twitter

Neymar é peça fundamental para o Brasil ganhar o hexa CBF/Divulgação

Boa parte da mídia não gosta, assumidamente, de Neymar. Pelos seus comportamentos duvidosos dentro e fora de campo. Mas não podemos fingir que o grande e principal ranço dos jornalistas ao atleta se deve por conta de seu posicionamento político.

A imprensa — esmagadoramente esquerdista — não tolera ver um apoiador de Jair Bolsonaro com todo esse protagonismo.

Nosso blog não trata de política, pouco me importa quem Neymar apoia ou deixa de apoiar. Suas atitudes extracampo, muitas vezes infantis, não deveriam ser tão atacadas como vemos. Neymar não é o inimigo da nação e nem nosso grande problema. Pra que todo esse movimento de repúdio ao craque santista?

Fato é que, gostando de Neymar ou não, sem ele não existe a menos possibilidade de sermos hexa no ano que vem. Sem seu talento, não temos forças sequer pra competir.

Se fôssemos patriotas de verdade, seria interessante aproveitar esse momento que o jogador está tranquilo, casado, feliz por estar de volta a seu país e sem lesões, para incentivá-lo.

Acho que ainda dá tempo de uma trégua com o Menino Ney. Com seus erros e acertos, creio que seja um bom “menino” e que também queira dialogar mais com a imprensa. Só precisa de uma chance.

