Dona Geni precisa ser eliminada o quanto antes de A Grande Conquista 2

Uma tremenda decepção! Assim este colunista descreve a participação de Dona Geni em A Grande Conquista 2. Para quem pensava que, por conta da personalidade da filha, Jaqueline Grohalski, ela seria enfática e extremamente posicionada no jogo, caiu do cavalo. Apática, não consegue sequer votar em alguém sem chorar - por considerar uma tarefa árdua apontar os colegas de confinamento.

Dona Geni tem “apenas” 48 anos. Não é idosa. Tem saúde. Mas a própria faz questão de se colocar num papel de vovó, a vovó Geni. Passa o dia inteiro na cozinha. Se fosse reality show de gastronomia estava tudo certo. Nas dinâmicas de apontamento não consegue apresentar nenhuma fala eloquente e plausível, de acordo com sua visão do comportamento alheio no programa.

Para piorar, na última segunda-feira, mais uma vez esvaziou uma pauta tão séria quanto o abuso psicológico, que milhares de mulheres sofrem diariamente no Brasil. Geni disse com todas as palavras que Brenno era abusador. E que ele a fazia lembrar de pessoas que tinham cometido tais atitudes com ela no passado. Mas, você simpatizando com o Brenno ou não, ele não é abusador. Nenhuma atitude do ator dentro da casa comprova isso. Pelo contrário, mesmo discordando em algumas situações, o conquisteiro sempre respeitou e foi cordial com a mãe da campeã de A Fazenda 15.

As pessoas perderam a noção do peso que significa ser um abusador. Quem mora em comunidade ou já residiu em periferia sabe bem o que acontece com quem é, de fato, comete esse ato. Assim como a Alane no BBB 24, que soltou como um xingamento qualquer que o Juninho motoboy era assediador, podendo acabar com a vida e a carreira dele. Ser um abusador ou assediador não merece ser punido apenas com a saída de um programa. No entanto, forjar situações e lançar tais adjetivos tão pesados indevidamente, na minha opinião, deveria ser eliminada (o) do jogo imediatamente assim que cair na zona de risco. Por isso, sou “Fora, Vovó Geni”.