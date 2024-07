Edilaine Barboza perde 15 quilos e esbanja boa forma Insatisfeita com seu corpo após ser eliminada de reality, a ex-conquisteira se rendeu a dieta e método inovador de emagrecimento Blog do Bruno Tálamo|Bruno TálamoOpens in new window 29/07/2024 - 19h32 (Atualizado em 29/07/2024 - 19h32 ) ‌



Dona de um sorriso marcante, Edilaine Barboza tem chamado a atenção pelo corpo escultural. Quando foi eliminada da Grande Conquista - em 7 de junho -, ela tinha 15 quilos a mais que o atual peso. Além de exercícios físicos, se rendeu ao método desenvolvido por Vanessa Rangeli, criadora do Detox Turbo.

Além de desinchar, o corpo da “patroa” ganhou contornos de definição, aumentando e muito sua autoestima. “Estou muito feliz que perdi minha pochete que tanto me incomodava. Agora o foco é manter essa shape que alcancei. Estou muito feliz”, garante.

Com a boa forma, seus seguidores suspeitaram que o emagrecimento se deu para enfrentar Liziane Gutierrez em uma luta de boxe. Ambas vêm trocando farpas e prometendo resolver as diferenças no ringue. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos...

Método Detox Turbo

O método Detox Turbo é um programa de emagrecimento 100% online criado pela consultora fitness Vanessa Rangeli e sua equipe, composta por médicos e nutricionistas. O objetivo é fazer uma limpeza no organismo do paciente, acelerando a queima de gordura. Tudo dentro dos parâmetros estabelecidos pelos especialistas e de forma saudável.

Edilaine exibe boa forma 15 quilos mais magra





