Ex-conquisteira, Gyselle Soares realiza palestra em penitenciária feminina de Teresina

‌



A+

A-

Gyselle Soares realizou uma palestra, na última quinta-feira, para as internas da Penitenciária Feminina Gardênia Gomes Lima Amorim, em Teresina. Com o tema “Recriando sua realidade”, a ex-bbb contou sua história de sucesso com o objetivo de inspirar as presas que estão cumprindo pena no complexo. A influenciadora, que serviu café em loja de departamento, conseguiu ser vice campeã do Big Brother Brasil 8 e, além disso, teve uma carreira de atriz de sucesso na Europa.

“Foi uma palestra de motivação e eu me emocionei muito. Tivemos muita troca. Foi revolucionário uma artista do meu porte fazer algo assim dentro de uma penitenciária. Pretendo rodar Piauí todo com esse trabalho”, disse a eterna Cajuína em conversa com nossa coluna.

O Objetivo da inciativa, segundo ela, é oferecer uma esperança a mulheres nessa situação que, muitas das vezes, não tem voz, não tem reconhecimento e muito menos amor. “Muitas delas enfrentam situações de extrema vulnerabilidade, podendo viver nas ruas, lidar com a dependência química e estar distante de suas famílias. Quero levar motivação para essas mulheres para que possam recriar suas realidades”, explicou.

Gyselle foi finalista da Grande Conquista 1. Teve uma participação marcante, imprimindo sua personalidade e cativando boa parte do público, que deram a ela a quarta posição no reality completaço da Record.

Publicidade

A10mais - ARC_https://a10mais.com/noticias/cidades/atriz-gyselle-soares-realiza-palestra-para-internas-da-penitenciaria-feminina-de-teresina-21133.html