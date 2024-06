Exclusivo! Carlinhos Maia traiu Lucas Guimarães às vésperas do casamento, afirma empresário

Alto contraste

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães (Reprodução/Redes sociais)

O empresário Sternberg Cherkesian, muito conhecido no meio artístico por gerenciar a carreira de influenciadores, veio a público, através de seu Instagram, detonar o influenciador Carlinhos Maia, a quem não considera um bom exemplo a ser seguido pelos jovens. “A gente conhece as histórias em que ele já se envolveu. Triste saber que tanta gente se espelha nele”.

Além disso, aproveitou o desabafo para expor uma situação delicada do passado de Carlinhos: uma traição. Segundo Sternberg, o influenciador mandou várias mensagens para seu ex-marido às vésperas de seu casamento com Lucas Guimarães.

“Ele mandou mensagens no direct do meu ex-companheiro convidando-o para um encontro íntimo. Além de não me respeitar, não respeitou seu então noivo (Lucas Guimarães), com quem se casaria em duas semanas. Nós conhecemos muito bem ele. Carlinhos já ofereceu 5, 10, 15 mil reais para manter encontros às escondidas. Na época me calei, mas agora decidi expor”, declarou o empresário, com exclusividade à coluna.

Questionado sobre porque revelou esse “segredo” somente agora, Sternberg é enfático: “Não curti o modo como ele foi vulgar com a Antônia Fontenelle, não respeitou uma mulher e usou palavras de baixo calão. Me irritei e resolvi que as pessoas deveriam conhecer um pouco melhor da personalidade e do caráter dessa pseudo influenciador”, esbravejou.

Antônia Fontenelle e Carlinhos Maia trocaram farpas nas redes sociais recentemente após a apresentadora acusá-lo de postar uma foto com carreiras de cocaína. O influenciador rebateu, afirmando que o “pó branco” na foto em questão era apenas o reflexo de seu relógio em sua calça de vinil.

A coluna está aberta para qualquer pronunciamento de Carlinhos Maia e sua equipe a respeito da traição exposta pelo empresário Sternberg Cherkesian.

