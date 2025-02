Exclusivo! Davi Britto teria dado em cima de mulheres casadas durante gravação de documentário sobre o BBB Coluna recebeu informação diretamente de ex-participantes do programa que estiveram presentes nos bastidores Blog do Bruno Tálamo|Bruno TálamoOpens in new window 20/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h44 ) twitter

Davi Britto teria dado em cima de mulheres casadas Reprodução/Instagram

Ele segue sendo notícia. Claro que a maioria dos fatos envolvendo o último campeão do BBB são negativos, no entanto, o baiano parece não se importar com sua imagem. E continua a todo vapor com suas peripécias.

Recentemente, Larissa Tomásia revelou que ex-motorista de aplicativo teria dado em cima dela durante as gravações do Acerte ou Caia no Chile. E que não teria demonstrado nenhum interesse nele.

Pois bem, a coluna descobriu, com exclusividade, que Davi seguiu com suas investidas também durante o especial de 25 anos do Big Brother Brasil.

Segundo o relato de três mulheres que nos procuraram, o “calabreso” teria tentado se dar bem com várias meninas de diversas edições do programa. Todos se reuniram para a gravação de “BBB - o documentário”.

‌



À coluna, garantiram que ele foi insistente e, de certa forma, até inconveniente. O campeão do BBB 24 não teria poupado nem as mulheres casadas de seus flertes de Don Juan.

Caso a assessoria de imprensa de Davi queira se pronunciar, o espaço do nosso blog está aberto.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.