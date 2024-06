Fernando Sampaio deveria procurar um psicólogo... ou um psiquiatra

Alto contraste

Reality show sem um bom arranca rabo não tem graça, convenhamos? Antes da continuidade deste texto é preciso deixar claro e registrado que o colunista que vos escreve ama assistir um desentendimento. Até uma boa baixaria, de vez em quando, não faz mal a ninguém. Mas o que o ator Fernando Sampaio vem mostrando dentro de A Grande Conquista, preocupa.

Em quase dois meses de programa, ficou nítido que o artista, ao ser confrontado, sai de si totalmente. O ódio que ele transparece em relação ao participante concorrente - seja ele (a) quem for - num momento de desequilíbrio fica evidente. Ele espuma pela boca. E diz barbaridades. Na dinâmica de apontamento da última segunda-feira, Sampaio se referiu a Felipe Villas Boas como “policialzinho de merda”, demonstrando um total desrespeito por toda categoria dos policiais militares.

Também na última segunda-feira, debochou do desmaio de Bruno Cardoso, que passou mal há algumas semanas e precisou, inclusive, sair do confinamento para realização de exames no hospital. Gritos, dedo na cara e palavras que tem, claramente, o objetivo de desestabilizar emocionalmente seu oponente em questão. Eu diria mais: Fernando gosta de humilhar as pessoas.

Com a Any, semana passada, insinuou uma cabeçada ao gritar com a influenciadora. Na vila, pegou em suas partes íntimas para ofender a jornalista Luiza Aragão. Entretenimento, na minha opinião, já passou do ponto há muito tempo para o caso do ator. No entanto o Brasil deu mais uma oportunidade a ele ao salvá-lo da última zona de risco. A paquita Cátia Paganote não acrescentaria muito ao jogo, é verdade. Foi uma planta do começo ao fim. Mas Fernando receber votos do público endossou que o Brasil - ou boa parte dele - não se importa muito com algumas pautas sensíveis e importantes, como o abuso psicológico de mulheres, por exemplo.

