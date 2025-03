Fetiches, drogas e jogos de azar: saiba como funcionam as festas secretas dos jogadores de futebol Assessor artístico e promoter das noites paulistanas, Flávio Gustavo abre o jogo e revela os detalhes desse mundo paralelo dos atletas dos principais clubes do Brasil Blog do Bruno Tálamo|Bruno TálamoOpens in new window 24/03/2025 - 09h10 (Atualizado em 24/03/2025 - 09h19 ) twitter

Descubra os segredos das festas de jogadores de futebol Imagem criada por IA via Freepik

Que as “Marias Chuteiras” sempre existiram não é novidade. São mulheres especialistas em se envolver com jogadores de futebol. No passado, elas tinham vida mais fácil ao ingressar nas festinhas dos atletas. Hoje, uma série de cuidados e restrições são minuciosamente controlados para que nada saia dos arredores do local onde esses encontros são realizados, geralmente em sítios e lugares afastados.

O promotor das noites paulistanas Flávio Gustavo topou nos confidenciar os segredos desse universo paralelo, regado ao consumo desenfreado de entorpecentes, fetiches dos mais esquisitos que você possa imaginar e, claro, a presença de inúmeras profissionais do sexo.

Esquema de segurança

Flávio Gustavo, promoter que organiza festinhas para jogadores de futebol Arquivo pessoal

Todas as meninas que farão parte da noitada recebem com três dias de antecedência uma cartilha a ser seguida. Celulares não são permitidos. Qualquer aparelho eletrônico é confiscado na entrada. Uma revista minuciosa é feita em cada garota, além de passar por detectores de metal colocados estrategicamente na entrada do evento.

“Só vazam imagens dessas festas quando realmente não fazem o trabalho bem feito. Além de todo manual de segurança, temos olheiros fiscalizando qualquer movimentação suspeita das ‘meninas do job’, nome moderno dado às prostitutas”, declara Flávio.

Mas qual seria o segredo tão grave que ídolos do esporte conhecidos querem tanto esconder diante de tamanho investimento em privacidade? A resposta: drogas e fetiches.

“Não pega nada bem um jogador, que tem que cuidar do físico, se acabando com o consumo de álcool e usando droga sem moderação”, explica o promoter. “Cocaína, MD (droga sintética) e maconha são os entorpecentes mais comuns nessas festas. Usa quem quer. Ninguém é obrigado a nada”, garante Flávio.

As meninas convidadas para as festas

As profissionais do sexo são escolhidas de um modo peculiar. Um cardápio digital com mulheres de diversas características físicas. Todas, geralmente, com corpos esculturais. Chama a atenção a descrição das condições exigidas pelas acompanhantes. Umas topam tudo. Outras, têm algumas restrições.

“Dependendo do jogador, nós sabemos bem o que cada um deles gosta, a partir daí indicamos o perfil ideal de menina. Levar uma garota que negue algum desejo desses caras pode causar uma situação desconfortável”, pontua.

Os fetiches

Não só a prática sexual e a “bagunça” fazem parte da noite de festança. Alguns desses ídolos do esporte são fascinados por desejos sórdidos e sombrios. O assessor afirma ter testemunhado desde humilhar a garota em questão até, pasmem, situações escatológicas. Assustador!

Flávio Gustavo já organizou muitas dessas festas. Ele garante que várias famosas já foram garotas de programa e fizeram parte de seu casting. Atrizes, cantoras, DJs e influenciadoras teriam trabalho para ele.

De acordo com Flávio, ele teria organizado inúmeras dessas festas privadas para jogares do Corinthians, São Paulo, Flamengo e até para atletas que jogam fora do país e, também, na seleção brasileira.

Jogos de azar

Além dos prazeres relacionados ao sexo, nessas festas não faltam jogos. Dentre eles, carteados e roleta de cassino. Geralmente tem um caixa posicionado na entrada do local, com muitas notas de R$ 50 e R$ 100 trocadas para pagar os vencedores.

“Os jogos antecedem ao sexo. Ali todo mundo vai se divertindo, bebendo, ganhando e perdendo. É preliminar que eles tanto amam antes de partirem para os quartos privativos”, esclarece o promoter.

