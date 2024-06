Hadad se destaca na mansão de A Grande Conquista. Pintou o campeão?

Alto contraste

‘Quem é Liziane Gutierrez para falar que não tenho caráter?’, diz Hadad | A Grande Conquista Conquisteiro disse que a participante só se contradiz o tempo todo e que está sendo um prazer jogar contra a ex-amiga.

Hadad teve uma participação discreta, de certa forma, na vila. Subiu sem complicações por já ser alguém conhecido no mundo dos realities. Talvez sua tragédia particular - falecimento de sua namorada Luana Andrade, vítima de complicações durante uma cirurgia - também tenha comovido ao público na ocasião, ainda que o conquisteiro nunca tenha usado nada relacionado ao fatídico ocorrido para se afirmar. Sempre foi autêntico. Para alguns, autoritário.

Na fase da mansão, o empresário coleciona desafetos. Any, Cel, Felipe, Taty Pink. Além disso, não tem papas na língua para criticar outros colegas de confinamento que tem boa relação, como fez com Guipa na recentemente. Além de voltar de duas zonas de risco, conseguiu uma façanha ainda maior nessa última semana. Numa berlinda complicada, sua torcida votou sem parar em Fernando, seu aliado dentro do game e considerado um participante controverso e cheio de falas problemáticas. E com muita rejeição, obviamente. E o feito foi gigantesco. O ator foi salvo numa berlinda com Kaio e Bruno Cardoso, o palhaço que, por sinal, estava cotado para ser um dos ganhadores do programa.

Todos esses acontecimentos e com as respostas mais que positivas do público, Hadad caminha a passos largos para cravar seu nome na final. E digo mais: este colunista que vos escreve não vê, até o presente momento, um nome que possa desbancá-lo nessa reta final. Pintou o campeão?