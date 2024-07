Alto contraste

Cel e Rambo sempre se deram bem. Eles trocavam vários papos cabeça ao longo da madrugada. Nunca se estranharam, nem se apontaram de forma negativa nas dinâmicas propostas pelo programa. Essa boa relação se deu desde a fase da mansão. No entanto, de modo surpreendente, na última semana, o influenciador apontou o “amigo” como o conquisteiro que queria ver fora do jogo, ao ser questionado por Rachel sobre esse tema - pergunta habitual nos dias de eliminação.

Na ocasião, Rambo venceu a prova da virada, mas a alegria durou pouco. Sua vitória foi cancelada após a produção avaliar que o dançarino foi favorecido por uma informação pessoal dada por Rachel. Ele, então, foi humilhado por Guipa como desonesto. Naquela noite poucos quiseram conversar com ele em função de uma suposta atitude desonesta. Porém, o Brasil inteiro viu que o “Rambo da Paz” não jogou sujo. Não teve nenhum culpa no ocorrido.

Muitos na mansão julgaram. Mas o Brasil o absolveu com direito a recorde de votação. A justiça foi feita. Entretanto, a atitude de Cel momentos antes de Rambo ser salvo impressionou. Negativamente. Por qual razão ele quis ver ser companheiro fora do programa? Simples: ele imaginou que, pelo cancelamento da prova, pelo modo incisivo que Guipa desfez do dançarino e pela casa ter se afastado dele, Rambo poderia estar cancelado. Pensou então que abandonar o “amigo” e o condenar em rede nacional estaria evitando associar sua imagem a do seu colega. Uma atitude covarde.

Cel sempre foi, na minha opinião, um menino com dificuldades na fala, sem um discurso coerente e com um repertório de jogo muito pobre. Ou seja, uma tremenda planta. Se fosse só isso, estava bom. Na última quinta-feira, o influenciador mostrou ser amigo de conveniência. Para os bons momentos. Para os maus, provou que solta a mão das pessoas facilmente. Definitivamente, Cel é Planta, confuso e amigo da onça.

