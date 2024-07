Rambo cresce nos momentos decisivos e pode chegar à final

‌



A+

A-

Um personagem diferente. Nunca antes visto em nenhum outro reality. Um homem de 46 anos que pinta os olhos de verde. Detalhe: em nenhum momento do programa a caracterização do personagem de Sylvester Stallone esteve desalinhada. Muito pelo contrário, até quando usa óculos escuro, por debaixo das lentes, a pintura permanece intacta. Esquisito? Não vamos negar que sim. Mas também temos que reconhecer o carisma e a educação de Will Rambo.

Planta em boa parte da temporada, Rambo conseguiu acesso à mansão pela maneira humilhante que foi tratado por Guipa nos primeiros dias de programa. Sua reação tímida fez com que o público se comovesse e lhe desse um voto de confiança. Na mansão, não mudou muito seu comportamento. Sempre pregando paz e amor e, de certa forma, até se escondendo do jogo. Não teve embates com muitos participantes. Apenas rivalizou durante toda sua trajetória com o mesmo adversário de outrora - Guipa.

No entanto, desde a prova da virada, quando Rambo foi acusado injustamente de trapacear pela casa toda, o dançarino ganhou o fôlego que precisava. Foi salvo pelo público com recorde de votação. E, ainda que tarde, decidiu entrar de cabeça na luta pelo prêmio milionário. Nas últimas semanas tem apontado e desmascarado Hadad em diversas dinâmicas, além de não fugir de discussões que envolvam seu nome.

Antes adotava o silêncio. Agora, partiu para o enfrentamento. E diga-se de passagem, nunca baixou o nível no calor das confusões. Nem desrespeitou ninguém. Talvez não mereça ganhar. Mas um lugar na final eu acho que o ”verdinho da paz” pode ter conseguido. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E da-lhe, Rambo!

Rambo