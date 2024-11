Suelen Conká? A ex-de Vitão promove um show de horrores em A Fazenda 16 Palavrões, gritaria e militância seletiva. Há quem compare a modelo com a participação de Carol Conká no BBB 21 Blog do Bruno Tálamo|Bruno TálamoOpens in new window 15/10/2024 - 22h17 (Atualizado em 16/10/2024 - 09h37 ) twitter

Suelen Gervásio seria a nova Karol Conká? Reprodução/Instagram/@suelengervasio e Reprodução/Instagram/@karolconka

Se não me falha a memória, não me recordo de nenhuma participante de A Fazenda com um vocabulário tão chulo quanto o de Suelen Gervásio. Palavrões dos mais vulgares são proferidos por ela a todo momento. Aliás, a modelo já fez questão de frisar que não se importa com os telespectadores que assistem ao programa, pois, na cabeça oca dela, o fato do reality ser exibido no horário noturno já a credencia a ser tão desbocada sem nenhum pudor. Lamentável!

Não bastasse o modo agressivo que ofende seus desafetos, a ex-namorada de Vitão também gostar de lacrar. Levanta pautas sensíveis a todo momento. Porém, milita completamente errado. Na primeira semana, associou a imagem de Zé Love à de um homem que comete violência doméstica. Sem nenhuma prova, por sinal.

No decorrer do jogo traiu Sacha da pior forma. Após virar as costas para o ator, simplesmente o acusou de se relacionar com mulheres mais jovens para “poder entrar na mente delas facilmente”. Mais uma vez não apresentou absolutamente nada para justificar tal afirmação.

Suelen demonstra claramente desvios de personalidade ao simplesmente usar da militância somente quando convém. Chamou Babi Muniz de marmita de macho. Onde estaria sua sororidade, senhora lacradora? Detalhe: depois dessa fala horripilante, a modelo afirma não lembrar ter dito esse absurdo. Memória seletiva, vemos por aqui.

Diante de uma participação desastrosa, muitos questionam: seria a nova Karol Conká? Acho que a cantora foi muito mais perversa que ela nas torturas psicológicas que cometia contra Lucas Penteado. Anda assim, era mais educada que a peoa. Você acha exagero essa comparação?

