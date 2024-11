‘Espero ter outras oportunidades de me explorar e de me desafiar’, diz Giovanna Grigio Atriz protagoniza o filme “Maníaco do Parque” ao lado de Silvero Pereira Cine R7|Julia Pujar* 27/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/10/2024 - 02h00 ) twitter

Giovanna Grigio em cena de 'Maníaco do Parque' Divulgação

Em Maníaco do Parque, que estreou no streaming na semana passada, Giovanna dá vida a Elena, uma jornalista fictícia responsável por cobrir e investigar o caso real do serial killer Francisco de Assis. Em entrevista ao Portal R7, a atriz, famosa por protagonizar produções infantojuvenis, conta que enxerga o papel como um divisor de águas em sua carreira.

“Acho que eu estou mais velha e com outros interesses. Como atriz, eu quero me explorar em lugares diferentes”, disse Giovanna.

A atriz conta que precisou se despir de diversas características de suas outras personagem e até dela mesma: “Me senti muito desafiada, muito feliz de ter essa oportunidade e de me desmontar de carisma, de coisas bonitinhas que foram pedidas para mim até agora”.

“Eu acho que sou mais versátil do que eu tive a oportunidade de mostrar. Eu realmente espero que daqui em diante eu consiga ter outras oportunidades de me explorar e de me desafiar”, completou.

Silvero Pereira compartilha da mesma visão. Quando foi divulgado que interpretaria Francisco no longa do Prime Video, o ator declarou que o papel seria um dos maiores desafio de sua carreira, algo que, passada a experiência, o ator confirma e explica o peso do personagem.

“Foi um projeto muito importante para mim, porque tira essa imagem que o mercado audiovisual brasileiro tem de mim, de quais personagens eu devo ou eu posso fazer”, disse.

Ao Portal R7, Silvero também comentou que o projeto o deu a oportunidade de pesquisar e construir o personagem de uma maneira inédita para ele, e brinca: “Eu espero que as pessoas não se identifiquem comigo no filme. Se fizerem isso, acho que o meu trabalho não foi realizado. Eu espero que as pessoas realmente enxerguem uma figura completamente diferente de quem o Silvero é”.

*Sob supervisão de Lello Lopes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.