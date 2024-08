M. Night Shyamalan revela ao R7 o que mais o assusta hoje em dia: ‘Estamos dentro da Matrix’ Em entrevista, o diretor também comenta sobre a dificuldade de produzir histórias inéditas no cinema Cine R7|Julia Pujar* 08/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 02h00 ) ‌



Desde que estreou O Sexto Sentido há 25 anos, M. Night Shyamalan conta histórias com potencial para deixar os espectadores na ponta da cadeira e aterrorizados. Apesar de criar tantos mistérios e elementos fantásticos, o que realmente assusta o diretor hoje em dia é desconexão das pessoas com a realidade.

“Eu sinto que estamos um pouco dentro da Matrix. Estamos em um tipo de simulação, mas o interessante é que somos nós que nos plugamos nela. Não estamos mais presentes. Até 15 anos atrás, era certo que você era um ser humano que existia neste planeta, e era seu lindo direito simplesmente apenas estar presente. Isso foi roubado de nós nesta Matrix, de uma maneira na qual você nunca mais está onde está. E isso é assustador”, revelou M. Night Shyamalan em entrevista ao R7.

Armadilha, o novo filme de Shyamalan, chega aos cinemas nesta quinta-feira (8). Na trama, Cooper (Josh Hartnett) está realizando o sonho da filha adolescente, Riley (Ariel Donoghue), de ver sua cantora favorita ao vivo. Mas o que era para ser apenas um momento em família se torna uma perseguição policial quando ele descobre que todo o show é, na verdade, uma armadilha para capturá-lo, já que ele é um serial killer conhecido como Açougueiro.

Shyamalan entrega mais uma produção com sua marca registrada: grandes reviravoltas e um suspense intrigante. O diretor contou sobre o processo de criar essa história, que partiu da ideia de centrar um thriller em torno de uma atração musical.

Publicidade

“No começo, isso era difícil de imaginar. Como você pode fazer um thriller em que todo mundo está assistindo a um show? O que seria isso? E então eu pensei: não seria interessante se houvesse uma pessoa realmente sombria em algo tão alegre? E quando comecei a pensar nesse cara que está em um show com sua filha, eu fiquei tipo: bem, ele deve ser um bom pai. E as coisas foram se construindo”, revelou o diretor.

O resultado foi, acima de tudo, uma história original, algo que M. Night Shyamalan defende assiduamente dentro da indústria cinematográfica, cada vez mais tomada por continuações, remakes e reboots. Para o diretor, é difícil ir “contra a maré” e criar algo novo, mas ele ressalta que ainda é possível.

Publicidade

Josh Hartnett em cena de 'Armadilha' Divulgação

“Eu entendo que é mais fácil chegar até você se você já conhece o assunto. Eu, ao contrário, estou tentando chamar sua atenção, quero te contar algo novo”, disse Shyamalan, que ainda defende que experimentar algo nunca visto antes é a verdadeira magia de ir ao cinema: “É isso que me atrai. Eu posso sentir isso do público, que eles querem algo novo”, completa.

Para desenvolver essa nova ideia, o diretor contou com uma parceria inédita em sua carreira: a de sua filha Saleka Shyamalan, que também atua como Lady Raven, a cantora que se apresenta no show em Armadilha. Como revelou Shyamalan, a relação entre pai e filha estava “por toda parte”.

Publicidade

“Obviamente, esse senso do que uma filha significa para um pai está em todos os momentos dentro da história. O próprio Josh [Hartnett], que, na época em que fizemos o filme, tinha apenas três filhas”, comentou o diretor.

Para Shyamalan, a paternidade é um dos pontos mais importantes do filme, algo que dita o comportamento do protagonista. “No centro disso está um cara que pode perder essa experiência boba de ir a um show pop com sua filha e experimentar esse tipo de coisa que às vezes os pais fazem. E, agora, ele tem, ao mesmo tempo, o momento mais bonito para sua filha e o pior momento para ele. Esse equilíbrio foi realmente interessante”, comentou.

* Sob a supervisão de Lello Lopes