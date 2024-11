Rodrigo Santoro chora ao falar de ‘Arca de Noé‘: ‘Sou pai e me emociono de outra forma’ Ator estrela ‘Arca de Noé' ao lado de Marcelo Adnet, Bruno Gagliasso e Débora Nascimento; filme é inspirado em livro homônimo de Vinícius de Moraes Cine R7|Carol Malheiro* 09/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/11/2024 - 08h07 ) twitter

Rodrigo Santoro na pré-estreia de Arca de Noé, na última quarta-feira (30) Leo Franco / Agnews

Arca de Noé reúne alguns dos principais nomes do cinema nacional em um filme voltado para o público infanto-juvenil. A proposta do diretor Sérgio Machado é a interpretação lúdica do livro de poemas homônimo do consagrado compositor e poeta brasileiro Vinícius de Moraes.

”Nosso objetivo é que o filme deixe uma mensagem importante para os nossos filhos. A ideia de que juntos eles podem fazer frente aos mais fortes e de que a arte é o maior antídoto contra a barbárie”, explicou Sérgio Machado durante coletiva de imprensa.

Cativado pelo projeto, Rodrigo Santoro aceitou o convite para interpretar o protagonista do filme, Vini, um poeta que tenta de todas as formas entrar na arca, mesmo sendo subestimado por ser um rato, um animal considerado ‘pequeno demais’. O personagem é inspirado no próprio Vinícius de Moraes.

“É uma oportunidade de trazer a obra-prima de Vinícius de Moraes para as gerações de hoje. Estreamos esse filme na Sala São Paulo com a exibição para 800 crianças de escolas públicas, essa experiência coletiva diz muito sobre o que é a experiência do cinema”, falou Santoro.

O ator contou que tem uma experiência pessoal com os versos do poeta brasileiro e que cresceu escutando suas músicas no vinil. Em especial, ‘Menininha’, que narra o desejo do compositor em proteger a criança dos desafios do mundo adulto.

“Menininha sempre foi uma música que me encantava quando criança e eu não sabia explicar o porquê. Agora quando escuto ‘Menininha’ eu compreendo, sou pai de duas filhas e me emociono de outra forma”, disse o ator que, entre lágrimas, brincou: “isso não estava no planejamento”.

Ele afirmou que sente “uma enorme gratidão por estar dando voz a uma obra que atravessa diversos momentos de sua vida e continua a emocioná-lo” mesmo na vida adulta.

Esse é o nono trabalho de dublagem em animações da carreira de Rodrigo Santoro, mas é a primeira vez que seu colega de elenco, Marcelo Adnet, dubla um personagem. Dando voz a Tom, guitarrista e amigo de Vini na história, Adnet teve a missão de interpretar um personagem inspirado no cantor Tom Jobim, amigo de Vinícius de Moraes.

“Tive a honra de atuar com Rodrigo Santoro e de aprender muito com esse cara fenomenal. Nós trabalhamos em dupla para criar esses personagens, dublamos a primeira versão em inglês, foi uma experiência diferente do eu já tinha realizado antes”, disse Adnet.

Marcelo Adnet é intérprete de Tom em Arca de Noé Tomzé Fonseca/Agnews

O ator contou que sua conexão com Tom Jobim não veio somente por meio da música, mas do contato com o compositor pessoalmente, na época em que suas tias eram backing vocals do cantor brasileiro. Por conta disso, seu processo criativo com o personagem se tornou muito palpável.

Diferentemente das experiências de Rodrigo Santoro e de Marcelo Adnet, a atriz Débora Nascimento disse que teve a companhia da filha de 6 anos durante as gravações do filme. A dubladora da Baleia descreveu essa como uma experiência incrível de trabalho porque possibilitou que ela pudesse passar mais tempo com a filha.

Elenco de Arca de Noé prestigia filme em evento de pré-estreia Tomzé Fonseca/Agnews

O produtor Fabiano Gullane garantiu que a equipe já está planejando a sequência de Arca de Noé e uma série derivada do filme. “Essa é uma obra muito importante para representar o Brasil no mundo. Espero que o país tenha cada vez mais animações próprias”, disse.

*Sob supervisão de Lello Lopes

