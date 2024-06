7 filmes brasileiros de terror que você precisa conhecer Gênero no país vai muito além de Zé do Caixão; veja dicas do que assistir

Alto contraste

A+

A-

José Mojica Marins e o seu clássico personagem Zé do Caixão em 'À Meia-Noite Levarei Sua Alma' (Divulgação)

A gente fala bastante de terror aqui no Cinema de Segunda e chegou a hora de dar algumas dicas para você que gosta do gênero. Para começar, vamos ao cinema nacional, que vai muito além dos filmes do Zé do Caixão.

Monstros clássicos, folclore nacional, horror corporal: tem para todos os gostos. Veja 7 filmes brasileiros de terror que você precisa conhecer:

À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964)

É claro que não dá pra falar de terror brasileiro sem citar À Meia-Noite Levarei Sua Alma, obra seminal do diretor José Mojica Marins. O filme é o primeiro com o personagem Zé do Caixão, que surgiu em um pesadelo de Marins um ano antes. O coveiro de roupas pretas, cartola e unhas grandes, obcecado por gerir um filho perfeito, virou uma das figuras mais icônicas do cinema brasileiro.

O Segredo da Múmia (1982)

Cena do filme 'O Segredo da Múmia' (Divulgação)

O diretor Ivan Cardoso é o grande nome do terrir (mistura de filmes de horror e comédia) brasileiro. Em O Segredo da Múmia, um cientista ridicularizado pelos colegas tenta provar que o elixir da vida que descobriu realmente funciona. Para isso, ele decide trazer uma múmia egípcia de volta à vida.

Publicidade

Mangue Negro (2008)

Rodrigo Aragão é um dos diretores mais talentosos do Brasil na atualidade. Com baixo orçamento, ele faz filmes independentes de terror com extrema qualidade, trazendo elementos da cultura popular brasileira. Em Mangue Negro, uma comunidade pobre de pescadores à beira de um manguezal precisa enfrentar uma ameaça de zumbis canibais.

O Lobo Atrás da Porta (2013)

Muitas vezes os maiores monstros são aqueles da vida real. Inspirado em uma história verídica, O Lobo Atrás da Porta mostra o desenrolar aterrorizante na vida de uma família após o sequestro de uma criança.

Publicidade

As Boas Maneiras (2017)

Uma história de lobisomem contada de maneira lúdica pelos diretores Marco Dutra e Juliana Rojas. As Boas Maneiras leva um monstro clássico para a periferia de São Paulo para debater amor e maternidade.

Morto Não Fala (2018)

Cena do filme 'Morto Não Fala' (Divulgação)

Baseado em uma história de Marco de Castro, Morto Não Fala traz um plantonista de necrotério que tem o dom de se comunicar com os mortos. O filme de Dennison Ramalho usa a roupagem do terror para debater a violência nas grandes cidades brasileiras.

As Fábulas Negras (2015)

Uma antologia de histórias de terror, dirigidas por José Mojica Marins, Rodrigo Aragão, Petter Baierstof e Joel Caetano. O filme apresenta curtas de ícones do folclore brasileiro, como o Saci e a Iara, monstros clássicos, como o lobisomem, e lendas urbanas, como a Loira do Banheiro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.