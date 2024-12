Caso da passageira que não cedeu lugar para criança no avião já teve cena parecida em filme; veja ‘As Trambiqueiras’, de 2021, mostrou uma situação parecida com a que está bombando nas redes sociais Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 05/12/2024 - 16h09 (Atualizado em 05/12/2024 - 16h09 ) twitter

Filme de 2021 teve cena parecida com a da passageira que que se recusa a dar lugar para criança em avião Reprodução/Redes Sociais

A vida imita a arte. A frase é um baita clichê, mas funciona bem com a história da mãe que criticou uma passageira que não cedeu o lugar para o filho em um avião. O caso que está bombando nas redes sociais fez ressurgir também uma cena parecidíssima do filme As Trambiqueiras, lançado em 2021.

No longa, o Ken, interpretado por Paul Walter Hauser, recebe o pedido de uma mãe para ceder o lugar na janela para uma criança. Ele recusa, dando uma lição de moral na mulher.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, uma mulher arma um barraco em um avião depois que uma passageira não deu a menor bola para o seu pedido para trocar de lugar com a criança.

A meu ver, tanto o personagem de Hauser quanto a passageira do avião estavam certos: ninguém é obrigado a ceder o lugar para ninguém.

Veja as duas cenas e confira se a vida imita mesmo a arte ou não!

