Confira 7 sequências de filmes de terror que vão estrear ainda em 2024

Michael Keaton em cena de 'Os Fantasmas Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice' (Divulgação)

A temporada de cinema começou a esquentar e ainda temos muita coisa boa (ou nem tanto) para estrear em 2024. No terror , as sequências seguem em alta. Veja sete continuações que vão aparecer na telona até o final do ano.

Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2

Foi só o simpático ursinho Pooh cair em domínio público que fizeram um filme de baixíssimo orçamento (cerca de US$ 50 mil) com o personagem em uma trama rasteira e extremamente violenta. Essa bobagem levou uma galera ao cinema e, é claro, que não perderam tempo em fazer uma continuação. Agora, Pooh, Leitão, Tigrão e o resto da turma deixam as sombras para levar a sua sede por vingança até a cidade.

Estreia: 25 de abril

Um Lugar Silencioso: Dia Um

Não é exatamente uma sequência, e sim um spin-off da trama dirigida por John Krasinski nos filmes de 2018 e 2020. Aqui, como o próprio nome diz, vamos acompanhar a história do dia da invasão alienígena, com novos personagens na cidade de Nova York. O elenco conta com Lupita Nyong’o, Joseph Quinn e Djimon Hounsou.

Estreia: 27 de junho

MaXXXine

MaXXXine marca o fim da trilogia estrelada por Mia Goth e tem tudo para ser o grande filme de terror da temporada. A trama se passa nos agora nos anos 80. Após os acontecimentos vistos em X: A Marca da Morte, Maxine Mynx deixou a carreira no cinema pornô para tentar a sorte em Hollywood. Enquanto busca finalmente chegar ao sonho de ser uma estrela, ela precisa fugir de um serial killer que está ligado ao seu passado.

Estreia: 05 de julho (nos EUA, ainda sem data no Brasil)

Alien: Romulus

Na cronologia da franquia, a história de Aliens: Romulus se passa entre os acontecimentos de Alien: O Oitavo Passageiro e Aliens: O Resgate. A história trata de um grupo de jovens colonos espaciais que, enquanto vasculham uma estação espacial abandonada, encontram uma forma de vida aterrorizante.

Estreia: 15 de agosto

Os Fantasmas Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice

Tim Burton pega a onda da nostalgia no cinema e volta ao universo de Beetlejuice 36 anos depois da estreia de Os Fantasmas Se Divertem. O elenco original (Michael Keaton e Winona Ryder) ganha a companhia de Jenna Ortega e Willem Dafoe. A expectativa para o filme é bem alta.

Estreia: 05 de setembro

Sorria 2

Cena do filme 'Sorria' (Divulgação)

O maior mistério da temporada. Até agora só sabemos que vai ser uma sequência direta do bom filme de 2022. Kyle Gallner reprisa o papel como Joel e Parker Finn retorna na direção. E é só. Fotos, trailer e sinopse ainda não foram divulgados.

Estreia: 18 de outubro (nos EUA, ainda sem data no Brasil)

Terrifier 3

Essa é para quem tem estômago forte. O palhaço Art retoma a sua fúria assassina, espalhando caos e terror na véspera de Natal.

Estreia: 31 de outubro

