Dia do Trabalho: veja 7 empregos que aumentam o seu risco de morrer em um filme de terror

Existem muitas profissões perigosas. Mas, no cinema , algumas parecem apresentar mais riscos que outras. Nesse feriadão do Dia do Trabalho, listamos 7 empregos que aumentam, e muito, o seu risco de morrer em um filme de terror.

Babá

Você é babá e está em um filme de terror? Tenha certeza que será perseguida ou atacada por um assassino (principalmente se tiver dado uns amassos no namorado). É um dos maiores clichês do gênero. O exemplo clássico é Laurie Strode, a final girl interpretada por Jamie Lee Curtis na franquia Halloween.

Monitor de acampamento

Um grande passo para uma morte precoce nos filmes de terror é arrumar aquele emprego de monitor de acampamento nas férias de verão. Jason Voorhes fez a sua fama na franquia Sexta-Feira 13 dizimando gerações de adolescentes que tentaram ganhar uns trocos cuidando das crianças no acampamento Crystal Lake.

Segurança/Zelador

Aceitar aquele trampo de segurança ou zelador de um local abandonado é uma grande roubada. Você corre muito risco de ser assombrado por coisas sobrenaturais ou atacados por bandidos perigosos. Se escapar disso, ainda pode ser perseguido por algum serial killer. O game Five Nights at Freddy’s, que virou filme no ano passado, mostra o que pode acontecer com quem pega uma dessas vagas.

Biólogo marinho/oceanógrafo

Richard Dreyfuss em cena de 'Tubarão' (Divulgação)

O trabalho aparentemente é inofensivo. Até alguma ameaça monstruosa surgir do mar. Tubarões, piranhas, polvos gigantes ou monstros em geral estão prontos para atacar quem estuda os oceanos e a fauna marinha. O oceanógrafo Matt Hooper, de Tubarão, sabe muito bem o que é encarar uma dessas feras.

Astronauta

Cena de Alien 3 (Divulgação)

Ir para o espaço em um caixote de lata já é perigoso o suficiente. Mas o que os astronautas encontram lá fora coloca a vida deles em um risco muito maior. Alienígenas malvadões estão no topo de vilões nos filmes mais aterrorizantes de ficção científica, como o xenomorfo que extermina a tripulação de Ripley na franquia Alien.

Médico/Enfermeira/Legista

Muitos médicos, enfermeiras e legistas vão de arrasta para cima nos filmes de terror simplesmente porque estão no lugar errado na hora errada. Eles são vítimas de serial killers que vão aos hospitais tentar matar algum sobrevivente, ou acabam sendo presas fáceis de algum vilão que retorna à vida na mesa de autópsia. Também estão entre os primeiros a serem atacados em filmes de zumbi, como em A Volta dos Mortos-Vivos.

Cientista

Tem duas coisas que cientista de filme de terror gosta de fazer: experimentos bizarros ou ser cobaia das próprias experiências. Nas duas situações, o resultado costuma ser catastrófico. Fica aqui o exemplo da experiência que deu errado no clássico A Mosca.

Bônus: Estudante

Eles ainda não se formaram. E muitos deles não vão viver para se formar. Nada é mais perigoso em um filme de terror do que ser estudante. Eles são as vítimas preferidas de serial killers, bandidões, monstros, bichos gigantes e ataques de todos os tipos. A franquia Pânico mostra os clichês a que esses jovens infelizes são submetidos.

