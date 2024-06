‘Nosferatu’, remake de clássico do expressionismo alemão, ganha o 1º trailer; assista

Alto contraste

Saiu nesta segunda-feira (24) o primeiro trailer de Nosferatu, remake do clássico do expressionismo alemão de 1922. O novo filme, dirigido por Robert Eggers, estreia no Brasil em janeiro de 2025.

O filme alemão de 22, dirigido por F.W. Murnau, é considerado uma obra-prima do cinema. A história é uma adaptação não oficial de Drácula.

William Dafoe em cena de 'Nosferatu' Divulgação

Agora, Nosferatu marca o retorno de Robert Eggers ao terror, depois do épico O Homem do Norte. O diretor é um dos nomes mais quentes do gênero, tendo no currículo os ótimos A Bruxa e O Farol.

Bill Skarsgard dá vida ao papel-título, um vampiro que se apaixona e atormenta a personagem de Lily-Rose Depp (a filha de Johnny Depp). Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson e Willem Dafoe também estão no elenco.

