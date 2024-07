A Grande Conquista é um sucesso em todos os sentidos

‌



Os dois primeiros finalistas garantidos na final de A Grande Conquista! Antonio Chahestian/RECORD

E estamos chegando na reta final do reality mais completaço da TV. A Grande Conquista 2 tem sido um sucesso em todos os sentidos. Para quem duvidou que o reality não fosse agradar, a resposta foi dada: está comprovado que o elenco e toda a equipe estão entregando tudo.

Está rolando a última votação da temporada e não há mais chance de ser eliminado. Mas a gente gosta de um babado forte, então vamos recordar as melhores tretas que marcaram o reality.

E quem foi que mais deixou os telespectadores e internautas sorrindo?

Mais uma bola dentro do time RECORD, então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para ver o que acontecerá na contagem regressiva para a final. E agora, quem será que ganhará esse prêmio?

Alguém vai sair milionário. Então, aproveite e assista na RECORD, leia no R7 e acompanhe 24h no PlayPlus. Divirta-se com os momentos especiais do reality que conquistou o coração do público.