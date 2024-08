‘A Música Natureza de Léa Freire’: Documentário tem sessões gratuitas no Cine Matilha Filme destaca a riqueza e a diversidade da cultura brasileira Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 09/08/2024 - 15h02 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

'A Música Natureza de Léa Freire' tem sessões gratuitas no Cine Matilha (SP) a partir de quinta-feira (08) Reprodução/Divulgação

Dirigido pelo premiado Lucas Weglinski, “A Música Natureza de Léa Freire” tem sessões gratuitas no Cine Matilha (SP) a partir de quinta-feira (08). O longa-metragem apresenta ao público a trajetória, a vida e a carreira da musicista brasileira, que é mais conhecida na Europa do que em seu país. A distribuição é da Descoloniza Filmes.

Contando com um rico material de arquivo desde a juventude de Léa Freire, o filme resgata desde o início de sua carreira, seu envolvimento com projetos sociais e a importância dela para a música brasileira. O documentário também inclui depoimentos inéditos dela e de outras pessoas envolvidas com a música.

Mais do que a celebração do trabalho de uma grande artista, “A Música Natureza de Léa Freire” é um documentário que destaca a riqueza e a diversidade da cultura brasileira, ressaltando a importância da arte como ferramenta de transformação social. Isso ocorre graças ao trabalho de Léa no Projeto Guri, que leva música a jovens de São Paulo e também os ajuda a conhecer a música erudita e até encontrar uma profissão nela.

“Viajei para diversos países com a Léa e percebi como ela era conhecida e reverenciada fora do Brasil, e aqui quase ninguém a conhece, apesar dos 50 anos de carreira. Achei que isso merecia um filme”, conta o diretor em entrevista.

Publicidade

Sinopse

Léa Freire é uma mulher excepcional, instrumentista popular, improvisadora de jazz, arranjadora e compositora sinfônica, atuando em universos tradicionalmente masculinos, machistas e misóginos. Léa atravessa o preconceito e quebra as barreiras entre erudito e popular. Em Música Natureza, diferentes gerações comentam sobre a influência de Léa e sua música, as delícias, dificuldades e desafios de ser música e ser mulher na música, ainda hoje.

Publicidade

Programação

08 de agosto (quinta-feira) - 19h

Publicidade

09 de agosto (sexta-feira) - 19h

10 de agosto (sábado) - 18h

O Cine Matilha é um ambiente pet-friendly e acolhe regularmente o público junto com seus animais de estimação. Com capacidade para 68 espectadores, incluindo 2 lugares para cadeirantes, proporciona uma experiência cinematográfica inclusiva.

A programação continua sendo gratuita, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, roupas, brinquedos, livros e produtos de higiene pessoal para crianças e adultos.

Cine Matilha

Rua Rego Freitas, 542, 3º andar

República, São Paulo