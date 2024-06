‘A Rainha da Pérsia’ estreia na RECORD. Vale a pena conferir cada capítulo Parte da dramaturgia foi gravada no Marrocos e tem uma grande qualidade tanto em filmagem como no texto

Carlo Porto, Nathalia Florentino e Camila Rodrigues celebram a estreia de A Rainha da Pérsia (Divulgação/Seriella Productions)

Estreia hoje às 21h na tela da RECORD A Rainha da Pérsia, uma super produção que promete trazer atenção dos telespectadores que gostam de uma boa trama de qualidade. Com um verdadeiro elenco de peso, com vários nomes conhecidos da teledramaturgia e, é óbvio, também com novos talentos que vão atrair holofotes.

Vale a pena conferir cada capítulo. A roteirista Cristiane Cardoso promete trazer várias emoções. E ainda tem Léo Miranda como diretor-geral. A trama bíblica será contada como nunca se viu antes. Promete!

Ester mudou a vida de um rei e o futuro de uma nação. Por trás de um texto existe uma grande história e uma mensagem que vai te envolver.

Parte da dramaturgia foi gravada no Marrocos e tem uma grande qualidade tanto em filmagem como no texto. A história de Ester vai atrair milhões de pessoas para tela da emissora. Este colunista já conferiu algumas cenas e está encantado com o que viu. Simplesmente é inovador e surreal. É de arrepiar!

Os protagonistas da história são Carlo Porto, que interpreta o rei Xerxes, e Nathalia Florentino, que conta história da rainha Ester. A Camila Rodrigues está preparada para viver uma grande vilã.

Nomes como Bárbara Borges, Iran Malfitano, Luckas Moura, Giuseppe Oristanio, Isa Salmen, Daniel Dalcin, Francisca Queiroz, Dani Moreno, André Bonkoff, Mário Bregieira, Leonardo Medeiros, Fernanda Junqueira, Dudu Pelizzari, Vinicius Redd, e grande elenco também fazem parte da trama.

Cada cena é cativante e emocionante! Vale a pena assistir e não perder um segundo sequer dessa super série.