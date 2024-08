‘Acerte ou Caia Brasil’ mistura entretenimento, tecnologia e participação ativa do público Novo programa da RECORD estreia no próximo domingo (18) Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 14/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Não perca, a partir do dia 18 de agosto

Cheio de novidades: o “Acerte ou Caia Brasil” é um programa de televisão no formato de game show exibido pela RECORD. Ele estreia no próximo domingo (18).

No “Acerte ou Caia Brasil,” os participantes respondem a perguntas de múltipla escolha com o objetivo de acumular o máximo de dinheiro possível.

O diferencial do programa é o uso da tecnologia: as perguntas são baseadas em imagens projetadas em uma grande tela, e os participantes precisam identificar corretamente o que está sendo mostrado para avançar no jogo.

Além das perguntas, o programa oferece a possibilidade de os participantes usarem a ajuda de um “parceiro” em casa, que pode ser acionado por meio de um aplicativo para ajudar a responder às questões.

Publicidade

Se acertarem, continuam no jogo; se errarem, caem em uma plataforma que se abre, literalmente “caindo” fora do jogo.

O programa mistura entretenimento, tecnologia e a participação ativa do público, proporcionando uma experiência interativa e divertida.

Publicidade

Então você já sabe, né? Seu domingo é na RECORD. Perder? Nem pensar.

Sobre o artista:

Publicidade

Tom Cavalcante é um comediante, ator, apresentador e imitador brasileiro, conhecido por seu talento em fazer humor e por suas imitações de personalidades famosas. Ele nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 8 de março de 1962, e seu nome completo é Antônio José Rodrigues Cavalcante.

Tom começou sua carreira na década de 1980, ganhando notoriedade no programa “Ceará, Moleque”, exibido na TV Verdes Mares, uma afiliada da Globo. Seu talento chamou a atenção, e ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde foi convidado a participar do programa “Chico Anysio Show”, na TV Globo, em 1992. Foi lá que Tom começou a se destacar nacionalmente, interpretando personagens cômicos e fazendo imitações de celebridades.

Ao longo de sua carreira, Tom Cavalcante criou diversos personagens icônicos, como João Canabrava, o bêbado atrapalhado, e Ribamar, o porteiro do programa “Sai de Baixo”, onde fez parte do elenco fixo entre 1996 e 1999. Além disso, ele apresentou programas próprios, como “Megatom” e “Show do Tom”, na Record TV, onde continuou a explorar seu talento para o humor e imitações.

Tom também se aventurou no cinema e no teatro, sempre com foco na comédia. Ele é considerado um dos maiores humoristas do Brasil, com uma carreira marcada por grande versatilidade e popularidade.