Adriane Galisteu sugere nomes para A Fazenda 16; saiba quem

Adriane Galisteu já deu ideias de nomes para A Fazenda 16 (Divulgação Record)

Adriane Galisteu já sugeriu alguns nomes para o diretor Rodrigo Carelli chamar para A Fazenda 16. Os nomes foram: Silvia Abravanel, Gracyane Barbosa e Fiuk. Será que eles estarão no reality colocando fogo no feno?

Subterrâneo

Nada a ver o exposed que fizeram do ex fazendeiro Lucas Souza esse fim de semana. Jogo baixo e desnecessário!

Amizade Fortalecida

A primeira eliminada da fase Mansão de A Grande Conquista 2 dessa temporada foi Claudia Baronesa. A empresária teve passagem pelos realities Power Couple e Paiol da Fazenda. Mesmo precocemente deixando o jogo, ela tem se reunido sempre com a galera que passou pela Vila.

Em Família

Vinigram foi eliminado da fase Mansão de A Grande Conquista. Ele representou bem no programa, mas voltou para os palcos com direito a casa cheia, reencontrou com sua família e ainda aproveitou para postar um click no stories ao lado do seu pai, o grande artista Netinho De Paula. Quem nunca sonhou com um dia de princesa?

Popstar

MC Mari e Jéssica Marissol (Reprodução/Instagram/@mcmarioficial_)

E quem voltou também para os palcos para participação especial em show após eliminação em A Grande Conquista no fim de semana foi a Mc Mari, dona de muitos hits e feats famosos e conhecidos do público.

Ela teve uma plateia de ex-vileiros, que foram curtir a noite paulistana e aproveitaram para assistir a uma participação mais que especial da MC. No click, a cantora divide holofotes com a modelo ex-vileira Jéssica Marissol.

Sem voz?

Depois que passou pela transição de gênero, o público da internet ainda não ouviu a voz da Maya Massafera. O que mais se pergunta é: o que realmente aconteceu? Segundo a turma do disse me disse, a questão é que a influenciadora fechou com uma plataforma de streaming e só poderá soltar a voz lá. Será verdade? Vou ligar para João Briet, do Alfinetei Teen. Afinal, o influenciador é melhor amigo da moça e sabe a real verdade.

Farra Das Solteiras

As mais novas influenciadoras do momento, Camila Moura e Mani Reggo, se encontraram no São João da Influenciadora Thaynara OG, no Maranhão. Posaram para fotos e entrevistas, mas queria ser uma abelhinha para saber se elas conversavam se iriam para o De Férias com Ex. Ou, realmente, vem A Fazenda 16. Agora só o tempo irá dizer!

Crise, Só De Riso

O embaixador Gusttavo Lima não sabe o que é pouca gente nos seus shows. Por onde passa é sold out, ou seja, lotação máxima e ingressos esgotados. Seja no Sul, Norte, Nordeste, Oeste ou, até mesmo, no exterior, sem falar no alto engajamento nas redes sociais e suas músicas sempre em ótimas colocações nas plataformas digitais.

Campeão De Audiência

Luiz Bacci comanda o Cidade Alerta na tela da RECORD Luiz Bacci comanda o Cidade Alerta na tela da RECORD (Edu Moraes/RECORD/Edu Moraes/RECORD)

O jornalista Luiz Bacci está muito feliz com nova fase na RECORD comandando o programa Cidade Alerta. É o Menino de Ouro na TV e nas redes com ótimos índices de audiência e também de comercial. Segundo fiquei sabendo, tem fila de espera para anunciar. Em breve tentarei uma entrevista para saber se consigo descobri o segredo desse grande sucesso!

Boa Forma

Nem uma semana após o parto, a influenciadora e ex-Fazenda Bia Miranda já voltou ao shape “normal”. Isso tem causado um burburinho na web. A mamãe do Kale está muito satisfeita com a chegada do herdeiro e feliz com relacionamento com DJ Buarque, que tem a ajudado bastante nos cuidados com o neném.

Eiii psiuuu... Tem mais novidades em logo, logo! Estou antenado para trazer o melhor! Beijos, bombonzinhos.