Ana Hickmann e Eduardo Guedes vão morar juntos e oficializar união Tá curtindo a solteirice ou namorando? Se tiver namorando, não esquece de correr para comprar o presente do amor. Sempre bom presentear e ser presenteado. Deixar de mimimi e vamos com os babados!

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann e Edu Guedes vão oficializar a união (Reprodução/Redes Sociais)

Eles disseram sim ao amor! Os apresentadores Ana Hickmann e Eduardo Guedes vão morar juntos e oficializar união. Eles param as redes sociais quando aparecem juntos. O casal recebe muito carinho dos fãs e ainda mais estão faturando muito publipost com a união.

As empresas têm retorno certo com o casal. Afinal, eles possuem um grande público e passam credibilidade para os produtos. Desejo felicidades ao casal! Gente feliz não enche o saco.

Vem Casamento

Após brilhar na série Reis, o ator Lucas Mantellato e a sua namorada agora noiva Fernanda Debien estão curtindo férias. No momento eles estão em Mendonza e em breve vem casamento por aí. O pedido foi feito durante a viagem com direito a vídeo para os fãs. Felicidades ao casal! Amar nunca sai de moda.

Publicidade

Parabéns

E hoje quem comemora mais uma primavera é uma das vozes mais marcante do forró no Brasil. Silvania Aquino está à frente da banda Calcinha Preta. E, sem dúvidas, a festa será na estrada com muita cantoria e dança. Afinal, a banda só no mês de junho chega a fazer mais de trinta shows.

Publicidade

Presente Devolvido

O influenciador Carlinhos Maia ganhou uma moto de presente da cantora Simone Mendes, mas com medo de se machucar e por não usar o veículo como meio de transporte resolveu devolver. Como sempre tudo que Carlinhos faz é engraçado dessa vez isso não foi diferente.

Publicidade

Caso De Polícia

Mas uma coisa não teve graça esse fim de semana foram as acusações que a Antônia Fontenelle fez ao Carlinhos. A atriz afirmou que o influenciador estaria usando drogas com amigos. Ele não gostou nada do que ouviu e começou uma série de discussão entre os dois. Já fiquei sabendo que o caso vai parar no tribunal e a Justiça vai agir nesse caso. Babado quente e forte!

Empresária

Sasha Meneghel lançou a sua própria marca. Descolada e antenada, ela é diretora criativa da Mondepars e na plateia ninguém mais, ninguém menos que sua melhor amiga, Bruna Marquezine. A atriz se emocionou bastante com sucesso da bff.

Além de Bruna, outros famosos prestigiaram o lançamento, inclusive a eterna rainha dos baixinhos Xuxa Meneghel. Bom gosto ela tem, então está chegando sucesso por aí.

É Hit Que Fala

Sofrência pura o novo feat de Luan Santana e Luan Pereira intitulado Eu Sou Sentimento. É daquelas que tocam o coração. Vai viralizar com toda certeza.

Novo Rumo

Uma grande surpresa foi a mudança do ator Marcello Antony que deixou de atuar para ser corretor de imóveis imobiliário na Europa. Com certeza o galã está pensando em faturar alto e em euro. Certíssimo!

Brindou A Vida

Na última semana Thiago Rocha comemorou mais uma primavera. O comunicador festejou com tema Circo e recebeu muitos amigos entre eles personalidades da mídia.

Top Demais

Ontem à noite aconteceu a festa de lançamento de aniversário da musa teen Gabi Lopes. Intitulado como Gabi Weekend, a festa esse ano acontecerá no Caribe para seletos convidados.