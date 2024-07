Ana Petkovic, filha de ídolo do Flamengo, lança primeiro projeto musical no mundo pop EP “Lâmia” traz uma face mais sensual e poderosa da artista

Ana Petkovic vai lançar EP pop Dušan/Divulgação

Ana Petkovic, filha do ídolo do Flamengo, Dejan Petkovic, lança no dia 26 o EP Lâmia, o primeiro projeto pop da sua carreira, mostrando toda a sua sensualidade e ousadia.

“Esse trabalho é muito importante pra mim. Estive presente em cada etapa, desde a composição até a produção, então você vai sentir a Ana Petkovic em cada faixa”, conta a cantora.

O título do EP faz referência à personagem da mitologia grega, Lâmia, híbrida de uma cobra. Ela é um ser sedutor, capaz de atrair os homens e dominá-los com o seu poder, uma predadora nata.

“Todo o projeto tem direção criativa de Nídia Aranha. Ela me ajudou muito a dar um nome a esse conceito que tinha elaborado.Depois de muita conversa chegamos ao nome Lâmia, que representa muito do poder, sedução e sagacidade que eu queria mostrar”, revela Ana.

Mesmo antes do EP ser lançado, o projeto já esteve no centro de uma polêmica com o YouTube. O videoclipe do primeiro single, Enfeitiçar, lançado em maio, ganhou uma série de restrições na plataforma, sendo acusado de ferir as diretrizes.

“Eu confesso que ainda não entendi, eu não esperava isso, justamente por existir muitos outros conteúdos mais sensuais no YouTube. Eu estou frustrada, chateada, mas não vou desanimar, não vou me deixar abalar por isso, essa é a minha arte”, respondeu Ana sobre a polêmica em suas redes sociais.

Mesmo com o lançamento de Lâmia, seus singles e todo o projeto de divulgação do trabalho, a cantora já tem planos para o futuro e garante que esse é só o começo da sua carreira.

“Vocês ainda vão ouvir muito falar de mim. Não adianta, eu vim pra ficar e vou continuar fazendo a minha arte”, afirma.

Ela já anunciou que vai cair de cabeça no funk em seus próximos trabalhos, com músicas ousadas produzidas pela HitMaker.