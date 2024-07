Banda FUN7 comemora sucesso após lançamento de ‘Gestual’, 3ª música do DVD ‘Isso é FunSete!’

Alto contraste

Banda FUN7 é formada por Denis Pinhoti, Bruninho Amaral, Cal Makdisse e Niko Torres Divulgação

A Banda FUN7 é formada por Denis Pinhoti, Bruninho Amaral, Cal Makdisse e Niko Torres. Eles estão em atividade desde 2016, levando alegria e alto astral por onde passam. O grupo é totalmente independente, com composições próprias, 13 singles gravados em estúdio, 13 clipes e dois YouTube Sessions.

No dia 15 de junho de 2023, gravaram seu primeiro DVD, Isso é FunSete, na casa de shows Áudio, em São Paulo, com a presença de um público estimado em mais de 2 mil pessoas. Foram gravadas 11 músicas autorais, com participações especiais de Lauana Prado, Atitude 67, Hitmaker, Bruninho e Davi, Sambô e João Sabiá.

O primeiro lançamento do DVD Isso é FunSete foi a música Eu Volto, Prometo, feat com a cantora sertaneja Lauana Prado, uma das mais ouvidas nos aplicativos de música. A letra aborda momentos da vida de forma oposta ao que acontece, trazendo a mensagem de que sempre usamos desculpas para entrar ou sair de relacionamentos. O hit já ultrapassa 900 mil plays nas plataformas digitais. A faixa está disponível em todas as plataformas, e o clipe oficial pode ser encontrado no YouTube.

No início de abril, lançaram a segunda música do DVD, Bom, Bom, Bom, feat com o grupo Atitude 67, que também já ultrapassa 900 mil plays nas plataformas digitais. A canção tem um mood churrasco e praia, com uma vibe leve e apaixonante, trazendo a alegria e a leveza da banda FUN7, além da descontração e alto astral do Atitude 67. O áudio está disponível em todas as plataformas digitais, e o clipe oficial pode ser encontrado no YouTube.

O último lançamento da banda é o hit Gestual, um pedido dos fãs que foi atendido pela banda. Lançada há duas semanas, já está atingindo a marca de quase 200 mil plays nas plataformas digitais. A canção nasceu em um estúdio no ano de 2018 e, após muitos pedidos dos fãs, foi lançada ao vivo e está sendo um grande sucesso. A música está disponível em todas as plataformas digitais, e o clipe oficial pode ser encontrado no YouTube.

No último sábado (22), foram convidados a participar do show do grupo Atitude 67, que aconteceu no Clube Esperia, em São Paulo, para cantar o feat que gravaram juntos.

A banda é uma das mais requisitadas em casamentos, eventos corporativos, formaturas e jogos universitários. Somam mais de 7 milhões de streamings nas plataformas digitais.

Com mais de 1000 apresentações na bagagem, a FUN7 já abriu shows de grandes artistas nacionais como Anitta, Luisa Sonza, Maneva, Capital Inicial, Jorge e Mateus, Seu Jorge, Skank, Zé Neto e Cristiano, Iza e Ludmilla, além de um show para a CBF na Granja Comary, em Teresópolis.

