Bomba! Cheguei chegando! Espero sempre vocês, afinal todo mundo tem curiosidades. E eu estou aqui para trazer o melhor do mel do que anda acontecendo. Só fica de olho que vai saber de tudo! Aqui não tem segredos...

Alto contraste

A+

A-

Bomba! Agora tenho um blog para chamar de meu no R7 (Reprodução/Redes sociais)

Olá, Bombonzinhos, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje dou início uma nova etapa da minha vida. Realização de um sonho, ter um blog para chamar de meu no R7. Conto com vocês!

Lembrando que aqui no blog Erick Ricarte o espaço é para todos. Vocês vão conferir desde o que está acontecendo em A Grande Conquista 2, como notícias do mundo das celebridades e mais entrevistas com personalidades que faz e acontece.

É para se informar e se divertir, de um jeito leve e agradável. O nosso intuito é levar para os leitores sempre conteúdo de qualidade, e óbvio informação. Então pode acessar sempre, divulgar e ficar por dentro das novidades.

New Hair

Publicidade

Platinou, fez o famoso nevou. Brenno Pavarini está com novo visual. O participante mudou o hair, mas continua sendo ele mesmo, cheio de personalidade e mandando ver no jogo.

Tem Torcida

Publicidade

O palhaço da Grande Conquista 2, Bruno Cardoso, tem um jeito único e peculiar. Após mal-estar, ele voltou com tudo para o jogo e nas festas é inimigo do fim. Dança muito e também tem uma mega torcida aqui fora. Grande chances de chegar a final do programa.

Entregando Show

Publicidade

Cátia Paganote tem até lema para ganhar o programa (Reprodução/PlayPlus)

Cátia Paganote, a ex-paquita Miuxa do Xou da Xuxa, já participou de outros realities e nesse tem mais um desafio, tornar-se campeã. Em um dos vídeos gravados para os fãs, ela falou que seu lema é: “Querer, Poder e Conseguir”. Isso a gente só saberá realmente no final programa.

Comemorando

O advogado Hideo Matsunaga, concentrado e sempre com sorriso no rosto, comemorou mais uma primavera dentro da mansão. Brindou mais um ano de vida e tem muitos motivos para festejar.

Bomba-relógio

Guipa: vilão ou mocinho? Para o jornalista, a discussão entre Hadad e Any aconteceu por conta de um posicionamento de Taty

Recalculando rota: De vilão para mocinho? Guilherme Torrigo, mais conhecido como Guipa, é uma incógnita para alguns participantes da Grande Conquista, mas para o público ele é um jogador coringa.

É Cena ou Realidade

Quer irritar o ator Fernando Sampaio? Basta falar que ele está fazendo um personagem no jogo. Isso desestabiliza bastante o competidor que parte para cima para se defender.

Deixa Ela

Dona de uma animação única, Taty Pink, sempre que pode, está soltando seu vozeirão para animar os companheiros de mansão. Além de linda, ela tem um repertório vasto. Já pode ir para o próximo Canta Comigo.

Um Mistério

Will Rambo agrada ou desagrada? Tem mais afetos ou desafetos? Com seu jeito “diferente e envolvente” tem criado raízes no programa. E a cada semana tem mostrado que tá no game.

Dona Do Pedaço

Um furacão chamado Liziane Gutierrez, com uma grande torcida aqui fora. Ela foi a primeira eliminada em uma das edições da Fazenda, mas na Grande Conquista ela tem crescido quando o assunto é popularidade. Sem falar que ela não arrega para nada nem ninguém.

Sabe O Que Faz

Selvaaa!! Depois de uns dias triste por conta da saída da sua amiga Edlaine Barboza dentro do jogo, o oficial do exército Kaio Perroni segue firme nas suas estratégias, sem falar que ele tem demonstrado pulso e que é bom em provas, entendendo boa parte dos participantes. Não está ali a passeio, isso é notório.

Eiii psiu... Não esqueci dos outros participantes não viu... A qualquer momento eu volto para falar sobre... Aguarde cartas!