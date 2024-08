Brasileira prospera com tapioca nos Estados Unidos e lança livro sobre sua trajetória Na obra, a empresária compartilha insights valiosos sobre liderança, gestão de pessoas e o papel essencial da empatia e compreensão no mundo dos negócios Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 16/08/2024 - 15h07 (Atualizado em 16/08/2024 - 15h07 ) ‌



Empresária prosperou com tapioca nos Estados Unidos

Verônica Oliveira, empresária baiana radicada em Boston, continua a conquistar novos horizontes. Depois de lançar seu livro “Não basta empreender, tem que entender de pessoas”, para a comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos, Verônica lançará seu livro no Brasil no dia 7 de setembro. O novo projeto de Verônica será divulgado na Bienal do Livro em São Paulo, marcando um novo capítulo em sua trajetória de sucesso.

O livro aborda os desafios e as lições que Verônica aprendeu ao longo de sua jornada de 15 anos como empreendedora. Nele, a empresária compartilha insights valiosos sobre liderança, gestão de pessoas e o papel essencial da empatia e compreensão no mundo dos negócios.

“Eu acredito que o sucesso de um negócio não depende apenas de uma boa ideia ou de produtos de qualidade, mas também da maneira como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, sejam elas clientes, funcionários ou parceiros”, afirma a empresária.

Natural de Caraíbas, na Bahia, Verônica Oliveira é uma visionária que levou a autêntica tapioca brasileira para os Estados Unidos, transformando-a em um verdadeiro sucesso. Desde que se mudou para Boston, ela tem trabalhado incansavelmente para popularizar a culinária tradicional da Bahia no mercado americano. Com uma fábrica de tapioca e dois restaurantes que servem comida brasileira, Verônica tem levado a cultura gastronômica de sua terra natal para novos patamares.

Sua tapioca, conhecida por ser sem glúten, sem lactose e livre de conservantes, é agora vendida em mais de 150 lojas brasileiras e 11 grandes supermercados americanos espalhados por sete estados, incluindo Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island, além das recentes expansões para a Flórida e Carolina do Sul. Este crescimento reflete a crescente demanda por produtos saudáveis e de alta qualidade nos Estados Unidos, um mercado cada vez mais consciente sobre saúde e bem-estar.

Lançamento do Livro na Bienal

O lançamento de “Não basta empreender, tem que entender de pessoas” na Bienal do Livro em São Paulo não apenas celebra o sucesso de Verônica como empresária, mas também reafirma sua crença no poder das conexões humanas no mundo dos negócios. Este evento será uma oportunidade para o público brasileiro conhecer mais de perto a história inspiradora de uma baiana que conquistou os Estados Unidos e agora compartilha seu conhecimento com o mundo.

Verônica Oliveira não é apenas uma empresária bem-sucedida; ela é um exemplo de como a combinação de tradição e inovação pode resultar em um empreendimento que atravessa fronteiras e culturas. Com uma base de clientes em constante crescimento e planos de expansão contínuos, o nome de Verônica já está gravado como um ícone da culinária brasileira nos Estados Unidos. E agora, ela se prepara para deixar sua marca também no universo literário.