Brasileira que faz faxina nos EUA já atendeu Rodrigo Faro, Luan Santana e Ludmilla Mila Garro se tornou uma referência de sucesso nos serviços de limpeza nos Estados Unidos Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 05/08/2024 - 15h53 (Atualizado em 05/08/2024 - 15h53 ) ‌



Rodrigo Faro e Mila Garro Divulgação

A empresária brasileira Mila Garro se tornou uma referência de sucesso nos serviços de limpeza nos Estados Unidos. Sua empresa, a Fiv5 Star Cleaning, não apenas conquistou um faturamento impressionante de US$ 2,7 milhões no último ano, mas também se tornou a escolha de celebridades brasileiras como Rodrigo Faro, Luan Santana, Ludmilla, Dani Bolina e o empresário Rodrigo Branco.

Mila, aos 36 anos, originária de Contagem (MG), traz consigo uma história marcada por resiliência desde a infância. Empreendendo desde os 7 anos, ela encontrou sua vocação nos Estados Unidos, sem falar inglês e sem apoio familiar, revelou não apenas sua resiliência, mas também o início de uma jornada extraordinária.

Ingressando no competitivo ramo da limpeza, Mila enfrentou desafios diários, chegando a limpar 10 casas por dia. Em 2009, após árduo esforço, adquiriu sua primeira cartela de clientes, marcando o início do crescimento da Fiv5 Star Cleaning. De 10 funcionárias em 2016 para 42 em 2022, a empresa se solidificou como uma potência no setor.

Atualmente morando em Miami, Mila administra a empresa, com sede na Carolina do Norte, com 42 funcionários e uma carteira de mais de 800 clientes, a distância. Ela é palestrante, mentora e ministra cursos para brasileiros que querem empreender na América. Além disso, compartilha dicas de empreendedorismo diariamente nas redes sociais.