Bruno & Denner lançam ‘Pior Versão’ com Ícaro & Gilmar O single é marcado por acordes de violão e um notável e inconfundível som de trompete, remetendo à música mexicana Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 12/08/2024 - 18h15 (Atualizado em 12/08/2024 - 18h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com cinco anos de estrada e diversos hits no repertório, como “Cavalo de Pau”, “Bolinha Verde” e “Estado Civil”, Bruno & Denner falam sobre a expectativa para o lançamento do single, que já foi apresentado com exclusividade pela dupla durante o show no Buteco Vitória (Espírito Santo) e empolgou os fãs: “Essa música é diferente de tudo o que já fizemos, uma mistura realmente inusitada e que a galera vai curtir muito!

“O feat com os nossos amigos Ícaro & Gilmar ficou maravilhoso, e o videoclipe está incrível, muito gostoso de assistir! Fiquem ligados, porque vocês não vão se arrepender! Essa é mais uma ‘pancada’ de Bruno & Denner para vocês!”, comentam os artistas.

Vale destacar que os mineiros Bruno & Denner fazem parte do casting do escritório Balada Music e são considerados uma das grandes apostas do cenário sertanejo atual no país. Eles possuem mais de 700 mil seguidores nas redes sociais, superam 110 milhões de visualizações no canal oficial do YouTube e têm mais de 1,4 milhão de ouvintes mensais na principal plataforma de música do Brasil. Além disso, são afilhados de um Embaixador do sertanejo.