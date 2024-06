Campeão da ‘Grande Conquista 1′, Thiago Servo dá dicas sobre sonhos

Alto contraste

Tiago Servo deu uma dica especial para quem pretende ser compositor (Reprodução/Redes sociais)

Eu estou vendo que estou causando um zum zum zum por conta das novidades e já percebi que vocês estão gostando dos babados. Então, vamos tricotar mais um pouco? É disso que todo mundo gosta né? E eu amo.

Sobre Sonhos

Campeão do reality A Grande Conquista 1, o cantor e compositor Thiago Servo deu uma dica especial para quem tem o sonho em se tornar compositor. Para quem não sabe, o Bombonzinho, durante muito anos, fez parte do projeto Thaeme e Thiago cantando e compondo sucessos. Inclusive ele tem músicas na voz de Luan Santana, Henrique e Juliano, Gusttavo Lima entre outros famosos.

Treino Em Dia

Mesmo com agenda de shows lotada, o cantor Tierry não deixa o treino de lado e a boa alimentação, o cantor está no shape e vivendo verão o ano inteiro. Mesmo com corre corre da agenda ele não deixa de ir para academia. Sem falar que nas horas vagas ele ainda faz excelentes composições.

Com Tudo

Vida de cinema, a ex Vileira e boiadeira Poliana Roberta adquiriu um carro importado assim que saiu do reality show e para relaxar a gata está passando uns dias na Europa e o destino escolhido do momento é Londres a terra da rainha. Afinal, quem pode pode!

Transtornada

Esse é o assunto do dia, ela é o momento: Kally Fonseca segue em carreira solo fazendo muitos shows. E não deixa de ser assunto dos pauteiros de plantão. Na internet hoje só deu ela. O motivo? Exposed do Lucas Souza. Tentaram acusar a cantora de soltar o vídeo, e ela, que não gostou nada da situação, foi para as redes sociais e esclareceu toda situação com seu jeito de ser.

Kally Fonseca segue em carreira solo fazendo show e é o assunto dos pauteiros de plantão (Reprodução/Redes sociais)

Realizando Sonho

Dona de um sorriso só seu, Edlaine Barboza está colhendo os frutos da fama. A última eliminada da Grande Conquista está cumprindo uma agenda a semana inteira na Record: já fez ao vivo com Rodrigo Faro, Link Podcast, React, Domingo Espetacular e ainda vem mais novidades pela frente. Carismática por onde tem passado pela emissora, tem recebido elogios. Afinal ela eu o nome na Grande Conquista 2.

Hoje tem Zona De Risco

Falando no reality, hoje a noite tem formação de Zona Risco. Eaí, quem serão os 3 indicados para sentar prova da virada? Seguimos ansioso e a cada semana que passa o jogo fica mais acirrado. Para saber o que vai acontecer, só ligar na Record às 22:45.

Chapa Quente

A participante Anahí Rodrighero não tem gostado da forma como alguns participantes a estão tratando. Segundo ela, é uma forma agressiva e ignorante! Mas como a própria fala, o Brasil está vendo tudo. Agora é só esperar o público decidir se Any está certa ou Fernando Sampaio.

Será?

Brenno Pavarini está na mira para Zona De Risco pelos donos da casa Dona Geni e Fernando Sampaio. Mas quem também acha que está na mira da mansão é o Fellipe Villas, então vamos só saber hoje a noite se realmente eles vão ser os indicados dos companheiros. A votação promete ser bem agitada e bem quente!

Saúde

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, passou por um grande susto, na semana passada, ao sofrer um acidente de carro. Mas, firme e forte e com muita fé, ela segue se recuperando em casa. Inclusive, já avisou para os seguidores que está tudo bem!

Reviravolta

A cantora Solange Almeida é especialista em reviravoltas: ela foi tirada da grade principal da grade dos artistas dos festejos juninos de Campina Grande na Paraíba, pois ela ousou e fez um show na mesma data sendo que particular e mostrou para que veio, ingressos esgotados. E o show foi bastante elogiado pelo público presente. Ela merece!