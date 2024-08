Castelo Garcia D’ávila será o cenário do Réveillon Praia do Forte Espaço será o palco de três intensas noites de muita música e alto astral Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 02/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 02/08/2024 - 16h00 ) ‌



Castelo Garcia D’ávila será o cenário do Réveillon Praia do Forte Reprodução/ @Jovaneph @workvisuals

A chegada de 2025 será celebrada em grande estilo no Réveillon Praia do Forte, que terá como cenário o Castelo Garcia D’Ávila. O espaço histórico, a primeira edificação fortificada e a única construção das Américas com características medievais, foi construído em 1551, no alto da Colina de Tatuapara, em Praia do Forte.

Durante os dias 27, 29 e 31 de dezembro, o Castelo será palco de grandes apresentações. Com uma decoração exclusiva, a festa promete iniciar 2025 de maneira especial e única.

O Réveillon Praia do Forte já é uma das festas mais esperadas por aqueles que amam celebrar a chegada de um novo ano. Durante os três dias de evento, o Castelo receberá nomes como Léo Santana, a dupla Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Nattan, Alexandre Peixe e a batida eletrônica de DubDogz.

Os ingressos podem ser adquiridos em pacotes para os três dias ou de forma individual através da plataforma Ingresse.

Requinte, animação e muito alto astral vão embalar os três dias de festa no Réveillon Praia do Forte. Não fique de fora dessa celebração.

Para mais informações, acesse @reveillonpraiadoforte @ssaproducoes @2gbprodutora @onlineentretenimento.

SERVIÇO

O que: Réveillon Praia do Forte

Réveillon Praia do Forte Quando: 27 | 29 | 31 de dezembro

27 | 29 | 31 de dezembro Onde: Castelo Garcia D’Ávila – Praia do Forte

Castelo Garcia D’Ávila – Praia do Forte Atrações:

27 de dezembro: Nattan

29 de dezembro: Wesley Safadão | DubDogz

31 de dezembro: Léo Santana | Jorge & Mateus | Alexandre Peixe



27 de dezembro: Nattan 29 de dezembro: Wesley Safadão | DubDogz 31 de dezembro: Léo Santana | Jorge & Mateus | Alexandre Peixe Vendas: Através da plataforma Ingresse

Através da plataforma Ingresse Informações: @reveillonpraiadoforte @ssaproducoes @2gbprodutora @onlineentretenimento