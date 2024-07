Claudia Alencar comemora aniversário de 74 anos no hospital

‌



Claudia Alencar comemora aniversário no hospital

A atriz Claudia Alencar comemorou seu aniversário de 74 anos na clínica Placi Barra, onde se recupera de sua cirurgia na coluna. O lindo bolo ficou por conta do chef pâtissier Ronaldo Honorato, que cria suas obras na comunidade da Rocinha, onde tem seu ateliê.

“Vontade é a Mãe da Felicidade” foi a frase escolhida pelo filho Yann, que mora nos EUA.

Há dois anos, Ronaldo Honorato fez o bolo do ator Stênio Garcia em seu aniversário de 91 anos, que ficou conhecido como “Bolo de Ouro e Cristais”. O modelo é conhecido como Vintage Cake, com detalhes de ouro no jardim, nas borboletas e na escrita.

A festa no hospital foi preparada por Ronaldo Honorato, com balões assinados por Maycon Balloons e a decoração por Cris Vanzan.

O aniversário foi surpresa, organizado pelos amigos. Ronaldo Honorato, com a ajuda de Yann, que deu dicas sobre a cor preferida de Cláudia e a poesia, criou o bolo e os doces: “O bolo será como uma poesia, cada detalhe e cor terá um significado para ela. O sabor do bolo é um clássico com a cor favorita dela. A cobertura terá leveza e detalhes em folhas de ouro para simbolizar riqueza e força. A cor será um branco gelo, representando transparência, paz e uma boa recuperação. No bolo, haverá uma frase de suas poesias”.

Os doces também terão cores diferentes, entrando nessa vibe: mini donuts, brigadeiros, cookies e verrines para dar variedade, cada um em seu lugar e com sabores que se complementam.

O clássico sabor do bolo é o famoso red velvet, mas o dela terá um toque especial, com recheio trufado de vinho branco e lascas de caramelo salgado. A massa será avermelhada e amanteigada, para que tudo se combine ao comê-lo.

“Quero trazer nesse bolo uma renascença, algo novo, uma transformação, algo que represente um renascimento, com cores que trazem leveza e força, e um sabor único e marcante!”, disse Ronaldo.

Flávia Torres colocou uma Brigaderia Gourmet dentro do hospital, onde os convidados poderão degustar os famosos brigadeiros de colher.

Os balões foram assinados por Maycon Balloons. Devido ao espaço não ser tão grande, Maycon trabalhou com um arranjo desconstruído e balões no teto com fios transparentes para dar um ar de flutuantes. As cores dourado, bege e vermelho, a preferida de Cláudia, foram escolhidas para combinar com o bolo e os doces feitos por Ronaldo Honorato.

Cristiane Vanzan, decoradora dos famosos e exclusiva da cantora Ludmilla, criou acessórios dourados com cones em acrílico e dourados com folhas. Flores artificiais, devido às ordens do hospital, foram usadas em tom bege para dar um toque elegante.