Cláudia Alencar é entrevistada pela jornalista Malu Fernandes Atriz receberá alta na terça-feira (30) Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 26/07/2024 - 12h49 (Atualizado em 26/07/2024 - 12h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cláudia Alencar é entrevistada pela jornalista Malu Fernandes no Hospital Placi. Reprodução/D

Muita vontade de viver! Cláudia Alencar foi entrevistada pela jornalista Malu Fernandes no Hospital Placi. A atriz teve um dia de beleza com a maquiadora e hair stylist Rafaella Pacheco no hospital, preparando-se para a entrevista.

A gerente médica do Hospital Placi, Priscilla Ferreira, antecipa que a atriz receberá alta na terça-feira (30).

Com todo carinho e respeito, desejo muitos projetos e portas abertas para essa grande atriz, que já fez parte do casting de várias emissoras, inclusive novelas de sucesso na RECORD.