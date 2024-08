Clayton & Romário seguem a todo vapor com gravação de novo DVD Compilado com quatro faixas inéditas chegou às plataformas digitais última quinta-feira (8) Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 14/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 15h00 ) ‌



Cleyton e Romário trabalham em novo DVD

Os cantores Clayton & Romário seguem a todo vapor com a gravação do DVD “Ao Vivo em Brasília”. As quatro novas faixas do projeto da dupla foram liberadas nas plataformas digitais na quinta-feira (8).

Até o momento, as seis canções que já estavam disponíveis somam mais de 220 milhões de reproduções, e a faixa “Aproveita” se consagrou no Top 1 do Spotify, provando o grande sucesso dos irmãos no mercado fonográfico. Dando continuidade aos lançamentos, o duo presenteou o público com mais quatro músicas inéditas do audiovisual, com direito a videoclipe na faixa “Não Me Bloqueia Não”.

As canções “Não Amar Ninguém”, “Ranzinza” e “Molhador de Sorrisos” se juntam ao compilado, formando o segundo EP do projeto.

“Mais um lançamento para a conta! Estamos bem animados com essas novas músicas. Esse DVD é um dos mais completos, no qual mais nos empenhamos e tem música para todos os gostos. Por isso, ficamos muito felizes em compartilhar cada música e ver a recepção do público, que tem sido muito encorajadora”, conta Clayton.

“Realmente, sentimos que estamos acertando demais, e o carinho das pessoas que nos acompanham é algo que tem nos impulsionado a fazer sempre mais, a nos entregar por completo todas as vezes. Obrigado mesmo, pessoal. São 200 milhões de plays, são vocês. Incríveis. Continuem escutando muito e bora dobrar esse número haha”, comenta Romário.

As faixas se juntam ao álbum aos hits “Morena”, “Aproveita”, “Traindo no Escuro”, “Desconquistar Você”, “Sempre Online” e “Amanhecer”, grandes sucessos que têm conquistado as plataformas de música e redes sociais, onde somam mais de 45 mil vídeos criados.

“Ao Vivo em Brasília” foi gravado no final do ano passado na Arena BRB Nilson Nelson, na capital federal, e, sendo 100% inédito, promete entrar para a história não apenas de Clayton & Romário, mas do sertanejo. Ao todo, foram registradas 17 canções, com participações de Simone Mendes e Nattan.

Os sertanejos contaram com a presença de mais de 5 mil pessoas para prestigiá-los e tiveram o apoio de mais de mil profissionais que tornaram a noite inesquecível para todos os presentes, incluindo Eduardo Pepato, diretor musical, e Fernando Trevisan “Catatau”, diretor de vídeo.